Alla scuola "Caponnetto" di Caltanissetta il coro diretto da Ivana Stringi accoglie la delegazione straniera dell'Erasmus

Il Coro "MusicamicACaponnetto" è formato da 30 alunni scelti fra le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria

Redazione

Il Coro “MusicamicACaponnetto” della Scuola Primaria dell’ I. C. S. “A. Caponnetto” martedì, 8 novembre ha dato il benvenuto alla delegazione straniera di insegnanti e alunni dell’Erasmus. Il Coro “MusicamicACaponnetto” diretto dall’insegnante Ivana Stringi, collaborata dall’insegnante Paola Ferraro ha accolto la delegazione con il Canto degli italiani, inno nazionale della Repubblica Italiana, per poi continuare l’esibizione con il famoso Inno alla gioia di Ludwing van Beethoven e terminare con una canzone gioiosa dal titolo “La città dei bambini” scritta da Enrico Strobino che appare come un fiume di musica che scende ed attraversa la città.

Il Dirigente Scolastico Professore Maurizio Lomonaco al termine dell’esibizione tra gli applausi dei presenti, si è congratulato con gli alunni del coro per la bravura dimostrata nei tre brani eseguiti, che nella loro diversità hanno trasmesso sentimenti ed emozioni che solo la canzone come forma musicale più diffusa nella nostra società è in grado di esprimere anche ad un pubblico straniero che ha molto apprezzato. La musica è un linguaggio universale a volte molto più profonda di un discorso, perché trasmette quel sentimento o quell’emozione che assume tutto un altro aspetto, più magico e particolare.

Il Coro “MusicamicACaponnetto” è formato da 30 alunni scelti fra le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, per tale occasione si sono esibiti solo gli alunni delle classi quarte e quinte: della 5° A Giuseppe Falcone, Carmelo Lo Bello, Enrico Andolina e Gabriel Singh; della 5° B Nicolò Amato, Andrea Castiglione, Emanuela Di Francesco, Chiara Fagone, Elisa Giordano, Cristel La Iacona, Riccardo Livecchi, Benedetta Riggi, Maria Andrea Ventura; della 5° C Giuliana Calabrese, Giulia Mirisola, Clara Tumminelli, Nicholas Turco; della 4° A Gaia Bordonaro, Giorgia Mulè, Marta Passaro; della 4° B Marco Intilla, Gabriele Fiore, Andrea Ristuccia; della 4°C Francesco Giordano, Alessandro Ponente, Giulio Stringi, Giovanni Tempo.

La delegazione dell’Erasmus ha anche assistito nell’Aula Magna della scuola primaria ad un video realizzato lo scorso anno scolastico dagli alunni delle classi quinte B e C guidati dall’insegnante Morena Piave, dove in lingua inglese è stata presentata la città di Palermo dal punto di vista storico, culturale e artistico. Il video è stato presentato alla delegazione in lingua inglese da Giulia Coppolino e Gabriele Ciulla della 5°A, Chiara Fagone e Andrea Castiglione della 5°B e Gabriele Tirrito e Sarah Toscano della 5°C. Un alunno della 5°B, Riccardo Livecchi ha presentato in lingua spagnola l’I.C.S. “A. Caponnetto”. Le insegnanti Ivana Stringi, Paola Ferraro e Morena Piave ringraziano il Dirigente Scolastico, il DSGA, l’insegnante Antonella Lattuca coordinatrice del Progetto Erasmus, il personale di segreteria, il personale ATA e tutte le colleghe per la collaborazione.



