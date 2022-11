Alla questura di Caltanissetta il 118 fa corsi di primo soccorso per gestire le emergenze mediche

Salute 342

Alla questura di Caltanissetta il 118 fa corsi di primo soccorso per gestire le emergenze mediche

Il corso permetterà di acquisire le adeguate capacità al fine di avvisare correttamente e tempestivamente i soccorsi ed assistere la persona che è incappata in un incidente

Redazione

Il medico della Polizia di Stato dr Salvatore Di Benedetto, dirigente dell’ufficio sanitario della questura, e il suo staff ieri mattina hanno iniziato il corso di istruttore di primo soccorso tenuto dal coordinatore facente funzioni della centrale operativa del 118 Massimiliano Alaimo. Una volta formati gli istruttori della Polizia di Stato procederanno con la formazione interna del personale della questura, dei commissariati e delle specialità in servizio nella nostra provincia. Il corso di primo soccorso ha lo scopo di fornire al lavoratore designato le conoscenze necessarie per la gestione di un’emergenza. Tale corso permette di acquisire le adeguate capacità al fine di avvisare correttamente e tempestivamente i soccorsi ed assistere la persona che è incappata in un incidente fino all’arrivo dei soccorritori.



