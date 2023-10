Salute 377

Alla Foreip di Caltanissetta prove di esame per nuovi Operatori Socio Sanitari

In commissione anche componenti dell'assessorato alla Salute e il dottore Salvatore Scaffidi Abbate

Redazione

L' Assessorato della Salute presente oggi in casa FOReIP Si è svolta oggi la commissione d'esame del corso OSS da 1.000 ore, nominata con D.D.S. n°1001/23 dell’Ente FOReIP di Caltanissetta, accreditato presso l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana. A presiedere la commissione erano il Dott. Salvatore Amato dell’Assessorato della Salute, la Dott.ssa Rita Costanzo dell’Assessorato della Famiglia, il Dott. Salvatore Scaffidi Abbate in qualità di membro interno dell’Ente ed il Dott. Roberto Cammarata in rappresentanza dell'OPI. Presenti il Dott. Angelo Iannello, Vicepresidente dell’Ente, e Marco Leonardi, responsabile della segreteria didattica.

I lavori sono iniziati nelle prime ore della mattina e si sono susseguiti durante l'arco della giornata con prove scritte, orali e simulazioni pratiche di assistenza al paziente, per concludersi nel pomeriggio con la cerimonia di consegna degli attestati di qualifica agli allievi, che potranno adesso essere immessi nel mondo del lavoro con la qualifica di Operatore Socio-Sanitario.



