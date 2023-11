Attualita 396

Alla Foreip di Caltanissetta corsi per chi aderisce al programma Gol: dal collaboratore di sala all'addetto al magazzino

Chi aderirà potrà qualificarsi, seguendo percorsi formativi gratuiti che li agevoleranno per il reinserimento lavorativo

Redazione

Percorsi di Orientamento e di Riqualificazione per percettori di Reddito di Cittadinanza, la FOReIP di Caltanissetta è soggetto attuatore E’ in fase di attuazione da parte della FOReIP l’avviso PAR GOL, Piano Regionale Garanzia Occupabilità Lavoratori, Pubblicato dall’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e dell’Istruzione e Formazione Professionale, che darà avvio a percorsi di Reskilling, Upskilling e inserimento lavorativo.

La FOReIP che è Ente di Formazione Professionale e Agenzia per il Lavoro sta seguendo le linee guida decretate dagli Assessorati competenti per il giusto compimento della fase di orientamento specialistico da quattro ore, prendendo in carico tutti i soggetti assegnati dai Centri per l’Impiego per le sedi di Caltanissetta e Niscemi, che a seguito di comunicazione di sospensione del beneficio economico del Reddito di Cittadinanza decidono di aderire alla misura Gol, che gli consentirà non solo di riqualificarsi seguendo percorsi formativi gratuiti che li agevoleranno per il reinserimento lavorativo, ma percepiranno anche un’indennità mensile erogata dall’INPS da trecentocinquanta euro per tutta la durata dell’attività e per non più di dodici mesi.

Tutti i beneficiari che saranno orientati presso l’ Agenzia per il Lavoro assegnata dal Centro per l’Impiego, come da linee guida, dovranno scegliere un’ Ente di Formazione diverso da quello dove hanno svolto l’attività di Orientamento e a tal proposito la FOReIP propone dei corsi gratuiti che saranno avviati nelle sedi di Caltanissetta - Tecnico della creazione grafica - Addetto Amministrativo Segretariale - Collaboratore di Sala e Bar - Addetto Magazzino e Logistica - Tecnologie Informatiche, e di Niscemi - Addetto alla Saldo Carpenteria - Addetto Impianti Elettrici Civili - Tecnologie Informatiche.

