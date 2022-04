Eventi 156

Alla "Carducci" di San Cataldo l'evento "Caro Tenente: dal testo alla realtà", con il giudice Luparello e il colonnello Pascale

L’incontro prevede anche la partecipazione delle alunne e degli alunni del corso a indirizzo musicale che si esibiranno, guidati dai docenti

In occasione della Giornata Mondiale del Libro, a seguito della lettura del racconto “Caro tenente” – di Graziella e Carmelo Luparello – proposto ad alcune classi dell’Istituto “G. Carducci” di San Cataldo, a conclusione del percorso svolto sui temi legati al concetto di “legalità”, venerdì 22 aprile 2022, alle ore 10:00, nell’Aula Magna del plesso “P. Balsamo” avrà luogo l’incontro “CARO TENENTE: dal testo alla realtà”. All’evento parteciperanno il Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti, gli autori del libro, autorità civili e militari rappresentative del territorio, docenti dell’Istituto “G. Carducci” e le classi coinvolte nel percorso di lettura. L’incontro prevede anche la partecipazione delle alunne e degli alunni del corso a indirizzo musicale che si esibiranno, guidati dai docenti del corso, nell’esecuzione di brani musicali.

“CARO TENENTE: dal testo alla realtà”

Evento del 22 APRILE 2022

ORE 10:00, Istituto “G. CARDUCCI”

Aula Magna plesso “P. BALSAMO”

Classi interessate: II A - II C - II D - II E

- Ore 10,00 - Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti - Saluti

- Ore 10,10 - Prof.ssa Maria Marchese - Introduzione dei lavori

- Ore 10,20 - Brani con la chitarra

- Ore 10,25 - Prof.ssa Barbara Cammarata - Presentazione attività svolta

- Ragazzi in scena

- Ore 10,35 - Primo intervento prof. Carmelo Luparello, Coautore del libro

- Ore 10,45 - Ragazzi in scena

- Ore 10,55 - Secondo intervento col. Alessio Artioli, Comandante provinciale Arma dei Carabinieri Caltanissetta

- Ragazzi in scena

- Ore 11,05 - Terzo intervento col. Vincenzo Pascale, Comandante reparto operativo Comando Provinciale

- Ragazzi in scena

- Ore 11,15/11,25 - Quarto intervento prof. Leandro Janni, Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia

- Ore 11,25 - Ragazzi in scena

- Ore 11,25/11,40 - Quinto intervento cap. Salvatore Saliniti, Comandante nucleo investigativo

- Ore 11,40/11,55 - Sesto intervento dott. Graziella Luparello, Giudice presso Tribunale di Caltanissetta

- Ringraziamento dei ragazzi e brano al pianoforte

- Ore 12,00 - dott. Gioacchino Comparato, Sindaco di San Cataldo

- Ore 12,05 - dott.ssa Marianna Guttilla, Assessore alla Pubblica istruzione

- Ore 12,10 - dott. Boris Maraldo, Comandante Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo

- Ore 12,20 - Sondaggio con Mentimeter

- Ore 12,30 - dott. Filippo Ciancio, Dirigente USR Sicilia - Ambito Territoriale CL/EN

- Ore 12,40 - Conclusioni del Dirigente scolastico

- Ore 12,45 - Orchestra (brano “Don Raffaè”) Conclusione dell’evento

- Invito: https://www.flipsnack.com/BB56EA99E8C/caro-tenente-dkavfl8unf.html



