Alla "Carducci" di San Cataldo prende avvio il progetto Biblioteca Innovativa

Il progetto si pone lo scopo di diffondere il piacere per la lettura attraverso la fruizione del patrimonio cartaceo

Redazione

Nella Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, a partire dal mese di gennaio 2023, prende avvio il progetto “Biblioteca Innovativa”, approvato dal Collegio dei docenti e previsto nel PTOF di Istituto per l’anno scolastico 2022/2023. Il progetto si pone lo scopo di diffondere il piacere per la lettura attraverso la fruizione del patrimonio cartaceo (incrementato di recente grazie all’iniziativa #IOLEGGOPERCHE’) e del vasto catalogo di libri digitali presenti nella Biblioteca digitale MLOL. Entrambe le risorse saranno accessibili attraverso il prestito cartaceo e/o digitale presso le Biblioteche dei due plessi dell’Istituto.

Per ottenere il prestito cartaceo e/o digitale, gli studenti potranno recarsi, durante le ore di lezione, presso le Biblioteche dei plessi “Balsamo” e “Carducci”, nelle ore di disponibilità indicate nel seguente calendario: Plesso Balsamo (aula Multimediale) il venerdì dalle 11,00 alle 12,00 – referente la prof.ssa Miranda Baglio; Plesso Carducci (aula Biblioteca innovativa - seminterrato) il venerdì dalle 10,00 alle 11,00 – referente la prof.ssa Loredana Raimondi. Tutti i docenti dell’Istituto saranno comunque disponibili per favorire l’accesso degli alunni al prestito librario, secondo il calendario indicato, per porre a disposizione della comunità scolastica spazi fisici e digitali e implementare saperi, conoscenze, risorse informative e formative, tradizionali e online. “Leggere libri è il gioco più bello che l’umanità abbia inventato” – ci dice la poetessa, Premio Nobel, Wisława Szymborska.



