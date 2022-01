Salute 242

Alimentazione e salute, una dieta mediterranea verde può aiutare a mantenersi giovane

Ricercatori israeliani hanno scoperto che una dieta mediterranea verde può rallentare l'atrofia cerebrale legata all'età

Redazione

17 Gennaio 2022 12:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/alimentazione-e-salute-una-dieta-mediterranea-verde-puo-aiutare-a-mantenersi-giovane Copia Link Condividi Notizia

Ricercatori israeliani hanno scoperto che una dieta mediterranea verde, composta da cibi ricchi di polifenoli e poveri di carne rossa e lavorata, rallenta l'atrofia cerebrale legata all'età. I risultati dello studio di controllo randomizzato di 18 mesi, condotto dalla Ben-Gurion University del Negev, sono stati pubblicati martedì sull'American Journal of Clinical Nutrition. Lo studio rappresenta uno dei più grandi e lunghi studi di risonanza magnetica cerebrale al mondo.

Complessivamente, c'erano 284 partecipanti (88% uomini) di età compresa tra 31 e 82 anni, tutti dipendenti del Centro di ricerca nucleare di Dimona. Sono stati divisi casualmente in tre gruppi, ciascuno dei quali ha seguito una serie specifica di linee guida dietetiche: una dieta sana, una dieta mediterranea e una dieta mediterranea verde. Entrambi i gruppi di dieta mediterranea consumavano noci, mentre quelli del gruppo Green-Med bevevano inoltre da tre a quattro tazze di tè verde al giorno e un frullato quotidiano di lenticchia d'acqua Mankai, una pianta acquatica, come sostituto della cena. Il gruppo dei green-med ha anche consumato una quantità minima di carne rossa e lavorata. I partecipanti al gruppo green-Med, che hanno consumato il livello più alto di polifenoli (composti naturali presenti nelle piante), hanno riscontrato una significativa diminuzione dell'atrofia cerebrale legata all'età.

I miglioramenti più drammatici sono stati osservati in quelli di età superiore ai 50 anni. " "Potremmo vedere che la dieta mediterranea e in particolare la dieta verde-mediterranea, che ha molti più polifenoli, potrebbero effettivamente proteggere il cervello e attenuare l'atrofia cerebrale legata all'età", ha detto. I partecipanti che hanno seguito entrambe le diete mediterranee, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno anche mostrato un miglioramento della sensibilità all'insulina, che è associata ad un'atrofia cerebrale attenuata. Scoprire un legame tra salute del cervello e dieta è stato a lungo difficile per gli scienziati a causa della necessità di prove su larga scala ea lungo termine.



Ricercatori israeliani hanno scoperto che una dieta mediterranea verde, composta da cibi ricchi di polifenoli e poveri di carne rossa e lavorata, rallenta l'atrofia cerebrale legata all'età. I risultati dello studio di controllo randomizzato di 18 mesi, condotto dalla Ben-Gurion University del Negev, sono stati pubblicati martedì sull'American Journal of Clinical Nutrition. Lo studio rappresenta uno dei più grandi e lunghi studi di risonanza magnetica cerebrale al mondo. Complessivamente, c'erano 284 partecipanti (88% uomini) di età compresa tra 31 e 82 anni, tutti dipendenti del Centro di ricerca nucleare di Dimona. Sono stati divisi casualmente in tre gruppi, ciascuno dei quali ha seguito una serie specifica di linee guida dietetiche: una dieta sana, una dieta mediterranea e una dieta mediterranea verde. Entrambi i gruppi di dieta mediterranea consumavano noci, mentre quelli del gruppo Green-Med bevevano inoltre da tre a quattro tazze di tè verde al giorno e un frullato quotidiano di lenticchia d'acqua Mankai, una pianta acquatica, come sostituto della cena. Il gruppo dei green-med ha anche consumato una quantità minima di carne rossa e lavorata. I partecipanti al gruppo green-Med, che hanno consumato il livello più alto di polifenoli (composti naturali presenti nelle piante), hanno riscontrato una significativa diminuzione dell'atrofia cerebrale legata all'età. I miglioramenti più drammatici sono stati osservati in quelli di età superiore ai 50 anni. " "Potremmo vedere che la dieta mediterranea e in particolare la dieta verde-mediterranea, che ha molti più polifenoli, potrebbero effettivamente proteggere il cervello e attenuare l'atrofia cerebrale legata all'età", ha detto. I partecipanti che hanno seguito entrambe le diete mediterranee, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", hanno anche mostrato un miglioramento della sensibilità all'insulina, che è associata ad un'atrofia cerebrale attenuata. Scoprire un legame tra salute del cervello e dieta è stato a lungo difficile per gli scienziati a causa della necessità di prove su larga scala ea lungo termine.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare