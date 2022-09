Cronaca 149

Alessandra nata grazie ad un trapianto di utero, il sindaco di Gela: "Un dono dal cielo"

Il sindaco di Gela porge i suoi auguri al papà Giovanni e alla mamma Albina

Redazione

"Una vita che inizia è sempre un miracolo meraviglioso, un dono del cielo. Ma ci sono nascite che sono miracolose più di altre, e quella della piccola Alessandra è una di queste. La mamma, infatti, ha subito un trapianto di utero. E' il primo parto di questo tipo in Italia, e il sesto al mondo. Tantissimi auguri a questa nuova e bellissima famiglia gelese, al papà Giovanni, alla mamma Albina e alla piccolina, che è nata prematura e alla quale auguriamo ora di crescere sana e forte". E' quanto scrive il sindaco di Gela Lucio Greco in un post pubblicato su Facebook. "Congratulazioni per lo splendido lavoro svolto all’equipe medica del “Cannizzaro” di Catania, che può vantare anche la presenza di specialisti gelesi come la dottoressa Anita Catavorello. Un pensiero speciale, inoltre, lo vorrei dedicare a chi oggi non è più con noi. A questa madre di appena 37 anni, che, con il suo generoso dono post mortem, ha donato la vita alla piccola Alessandra. I genitori hanno deciso di dare alla figlioletta proprio il nome di questa donna, grande esempio di altruismo e nobiltà d’animo"



