Alcolici a due ragazze minorenni, assolto il titolare di un bar di Mussomeli

L'uomo, un 38enne, era stato condannato dal Giudice di Pace ma la Cassazione ha disposto un nuovo processo

Il titolare di un pub di Mussomeli, dopo essere stato condannato dal giudice di pace al pagamento di una pena pecuniaria e alla sospensione della propria attività commerciale per tre mesi, dopo quattro anni e un ricorso in Cassazione, è stato assolto perchè il fatto non sussite. I suo legali, gli avvocati Massimiliano Bellini e Manlio Miraglia, si sono rivolti alla Suprema Corte che ha annullato, con rinvio, la sentenza che era stata emessa dal giudice di Pace. Al termine del nuovo processo che si è celebrato, il 38enne è stato assolto. Il titolare del pub, era finito nei guai per aver somministrato alcolici a due ragazze di età inferiore ai 16 anni.



