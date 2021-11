Sport 148

Albaverde volley, terza vittoria consecutiva a Palermo per le atlete nissene

In attesa del big-match casalingo di sabato prossimo contro il Caffè Trinca Palermo le nissene si godono un inizio di campionato andato oltre le aspettative.

Redazione

09 Novembre 2021 12:46

La TRAINA srl conquista in trasferta il terzo successo consecutivo di questo inizio campionato e prosegue in un percorso netto che è arrivato non senza difficoltà a Palermo contro un Medtrade poco disposto a fare da vittima sacrificale. Le insidie di una trasferta in un campo difficile dal punto di vista ambientale, e avendo di fronte una formazione con una grande voglia di riscatto, sono state tutte confermate e acuite dalla formazione nissena che è incappata in una giornata storta da punto di vista tecnico.

Francesca Scollo ha schierato in partenza la palleggiatrice Spena in diagonale con D’Antoni, La Mattina ed Erba centrali, Gervasi e Angilletta bande ricevitrici con Tilaro libero. Fin dalle prime battute si è capito che la TRAINA SRL non era in giornata ma il primo set è scivolato senza danni grazie all’enorme quantità di errori delle padrone di casa che però si sono svegliate nel secondo parziale migliorando la propria efficienza e annichilendo le nissene deficitarie in ricezione e a muro.

Il ricorso alla panchina dove Apruti, Milazzo, Pagano e soprattutto Ferraloro (entrata nel secondo set e rimasta in campo fino alla fine) hanno dato il loro contributo e lo spirito di gruppo che ha contraddistinto la gara delle nissene, e in particolare il terzo set, sono state la vera arma vincente per superare un momento di difficoltà quasi collettivo (solo Tilaro e D’Antoni hanno raggiunto la sufficienza) e portarsi sul 1 a 2.

A questo punto la gara è diventata per le nissene improvvisamente in discesa con le palermitane che si sono progressivamente spente consentendo a Spena e compagne oramai padrone del campo di portare a casa tre punti che significano secondo posto in classifica appaiate al Caffè Trinca Palermo e a tre lunghezze dalla capolista Marsala che però ha disputato una gara in più.



