Sport 115

Albaverde Volley, esordio casalingo a Caltanissetta nel campionato di serie B2 femminile

La squadra si prepara per domani, sabato 30ottobre, al suo esordio casalingo al PalaCannizzaro

Redazione

29 Ottobre 2021 14:17

Alla terza giornata di ritorno del campionato di serie B2 femminile la TRAINA SRL fa il suo esordio casalingo al PalaCannizzaro sabato 30 ottobre con inizio alle ore 18:00. L’accesso è consentito al pubblico munito di green pass con l’obbligo della mascherina e con le limitazioni di capienza previste dal protocollo nazionale.Dopo avere riposato la prima giornata ed espugnato Comiso con un meritato 0 a 3 alla seconda, Erba e compagne affronteranno il COM.FER (sponsor dell’US Volley Palermo) la formazione del presidente Roberto Modica (allenatore della storica Nike San Cataldo del presidente Beppe Maria), allenata da Renato Ciappa con la cui guida ha conseguito il secondo posto nello scorso campionato di serie C.

Acquisito il titolo di B2 e quindi come matricola in questa serie la formazione palermitana ha iniziato il proprio campionato con due sconfitte entrambe per 3 a 0 (a S.Stefano contro la Nigithor e in casa contro la Cassiopea Lavalux Brolo) che la relegano all’ultimo posto in classifica a 0 punti. Questo ruolino di marcia delle palermitane da alla TRAINA SRL i favori del pronostico ma in casa nissena fanno gli scongiuri del caso e l’imperativo è quello di non abbassare la guardia. La formazione guidata dal duo Scollo-Gotte sta progressivamente amalgamandosi anche in funzione dell’innesto di ben tre nuove giocatrici nel sestetto base tra cui la palleggiatrice (Noemi Spena) che deve trovare la migliore intesa con tutte le compagne.

La gara di esordio ha dimostrato che giocando di squadra ci sono le potenzialità per fare bene, ma anche che, abbassando la guardia come è successo all’inizio del II set (6/0 per le padrone di casa), ci si ritrova subito ad inseguire con il rischio che poi non si creino le condizioni per recuperare. Nel complesso la squadra, dopo la vittoria di Comiso, ha acquisito autostima e consapevolezza e sicuramente la strada tracciata è quella giusta ma non può essere un risultato positivo a far dimenticare quanto sia difficile la serie B2 2021-2022. Si tratta di un campionato dove sono previste 17 promozione in B1 (14 derivate dalle vincenti dei rispettivi gironi e altre 3 che verranno fuori dai play off che si svolgeranno con una formula già ufficializzata con in lizza le seconde classificate i ogni girone).

Ben tre per girone saranno invece le retrocessioni in serie C nel raggruppamento ‘P’ ad undici squadre che vede impegnata la TRAINA SRL. Per questo l’imperativo in casa nissena è quello di pensare partita dopo partita sapendo di avere le potenzialità per fare bene ma alla sola condizione di dare sempre il massimo.



