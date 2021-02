Sport 201

Albaverde Volley, dopo la vittoria a Caltanissetta sul Palermo mercoledì di nuovo in campo contro il Comiso

All’andata a Comiso si impose l’Albaverde al termine di un combattuto 1 a 3, ma la formazione comisana nelle ultime settimane è molto cresciuta sul piano del rendimento

Redazione

22 Febbraio 2021 18:34

La vittoria è arrivata per come era stata costruita. Dopo il passo falso di Marsala la risposta data sul campo c’è stata sotto forma di un netto 3 a 0 con cui la formazione nissena ha regolato un Caffè Trinca Palermo dimesso.Sabato sono piaciute la concentrazione con cui Tilaro e compagne sono entrate in campo fin dal primo punto e la capacità di essere padrone del match per praticamente tutto l’arco della gara.

Senza storia il primo set e praticamente anche il secondo tranne una breve parentesi (9/9): i punteggi di 25/13 e 25/15 la dicono lunga sull’andamento dei parziali.

Più combattuto il terzo set con alcune situazioni di vantaggio per le ospiti (4/6, 11/12) fino all’ultimo tentativo di resistenza di Sara Gervasi e compagne (17/17) con una accelerata finale delle nissene che hanno chiuso il set e l’incontro con un inequivocabile 25/19.

Paradossalmente questo è stato il parziale migliore con Cusumano e compagne che sono state più positive a fronte di minori errori delle avversarie.

Buona la prestazione globale delle ragazze del duo Scollo-Gotte che hanno mostrato sensibili miglioramenti anche se la squadra va rivista in situazioni di maggiore pressione.

Sul piano delle singole prestazioni i complimenti vanno divisi in pari misura tra tutte le protagoniste con una menzione particolare per la palleggiatrice Fabiola De Araujo Sousa che ha ripreso in mano le redini della squadra impreziosendo la propria prova con una buona dotazione di punti.

Questo il dettaglio della gara disputata al PalaCannizzaro sabato 20 febbraio:

Albaverde – Caffè Trinca Palermo 3 - 0 (25/13; 25/15; 25/19).

Albaverde: Marino 8, Ferraloro 9, Cusumano 11, Angilletta 9, De Arahjo Sousa 7, La Mattina 5, Tilaro (L). NE Erba (K), Ciancio, Anzalone, Milazzo- All. Scollo – Montagnino F.

In casa Albaverde, comunque, non vi sarà neanche il tempo di gustare il ritorno alla vittoria perchè Alessandra Erba e compagne mercoledì 24 febbraio saranno impegnate nuovamente al PalaCannizzaro contro il Comiso nell’anticipo della prima giornata di ritorno del sottogirone N2.

Le formazione nissena e le ragazze di Concetta Marchisciana sono appaiate a quota sei punti ma a sole tre lunghezze dalla seconda posizione occupata dal Marsala e quindi lottano per avere un posto al sole in un girone che, a parte il Terrasini, sembra essere molto equilibrato.

All’andata a Comiso si impose l’Albaverde al termine di un combattuto 1 a 3, ma la formazione comisana nelle ultime settimane è molto cresciuta sul piano del rendimento.

Infatti, dopo aver perso nella seconda giornata con il Terrasini, ha sempre fatto punti vincendo in quattro set a Comiso con il Marsala e al tie-break a Palermo con il Caffè Trinca, mentre ha perso domenica scorsa sempre al quinto set in casa contro il Nigithor Santo Stefano.

La gara di mercoledì, che sarà trasmessa in live streaming sul sito facebook dell’Albaverde a partire dalla 17.55, si preannuncia quindi aperta a qualunque risultato. (Foto di Alberto Morelli)



