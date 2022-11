Sport 137

Albaverde, dopo una settimana difficile per la vicenda del parroco arriva la vittoria per le pallavoliste

La squadra nissena rimane in vetta insieme a Sensation Gioiosa e Crotone, con Cosedil Zafferana che non molla rimanendo agganciata alle prime con un solo punto di distacco

Una Traina srl concentrata e con la testa perfettamente sul pezzo si impone a Santo Stefano di Camastra con il massimo scarto. Per la squadra della presidente Oriana Mannella è stata una settimana difficile sia per le note vicende extrasportive che per una serie di contrattempi che hanno creato qualche apprensione pre-gara. Lasciata in panca Valeria La Mattina, precauzionalmente a riposo perché in convalescenza per un problema muscolare, con Alessia Angilletta recuperata in extremis e il coach Francesca Scollo rimasta a casa indisposta, molti erano gli interrogativi della vigilia splendidamente fugati da una prestazione senza sbavature.

Carica Gotte e Fabrizio Montagnino, coppia inedita in panchina, partono con Tilaro libero, Spena in cabina di regia con Jennifer D’Antoni opposto, Nicoletta De Luca e Diana Ferraloro centrali, Nicole Ferrarini e Alessia Angilletta schiacciatrici di banda con quest’ultima che ha fatto la staffetta con Sara Miceli. A gara in corso vi sono stati ampi squarci di partita per Milly Apruti e Gabriella Milazzo. Tutta le atlete scese in campo hanno giocato su livelli più che buoni senza che la squadra abbia subito modifiche in negativo nel rendimento e alla fine il risultato rispecchia la reale differenza tra le due formazioni scese in campo.

La cronaca è stata scarna e senza particolari spunti di rilievo con le nissene che hanno sempre condotto senza che il risultato sia stato mai messo in discussione. Top scorer Jennifer D’Antoni con 12 punti e Angilletta 10 punti in un set e mezzo, mentre sul piano dei fondamentali di squadra solo la ricezione delle ospiti è andata un po’ sotto la media con un insufficiente 33% di palle perfette, mentre il servizio ha spesso messo in difficoltà la ricezione avversaria.

La classifica continua a sorridere alla Traina Srl che rimane in vetta insieme a Sensation Gioiosa e Crotone, con Cosedil Zafferana che non molla rimanendo agganciata alle prime con un solo punto di distacco e il Torretta che, regolando il Cus Catania, si rilancia in classifica e rimane a ruota a tre lunghezze dalle prime.

Di seguito la formazione e il dettaglio dei punti realizzati dalle nissene a S. Stefano di Camastra:

TRAINA Albaverde: Angilletta 10, Ferraloro 3, D’Antoni 12, Apruti, Spena (K) 1, De Luca 10, Miceli 2, Milazzo 2, Ferrarini 7, Tilaro (L1) NE: Zaffuto, La Mattina, Porrovecchio (L2). All. Gotte - Montagnino



