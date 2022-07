Eventi 157

Al via l'estate gelese tra musica, teatro e cabaret: tra i big Carmen Consoli

Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le età: saranno coinvolti diversi quartieri

Redazione

25 Luglio 2022 20:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/al-via-lestate-gelese-tra-musica-teatro-e-cabaret-tra-i-big-carmen-consoli Copia Link Condividi Notizia

Al via il calendario degli eventi dell’estate gelese 2022. Sulla scia del grande successo della mostra dedicata al Mito di Ulisse, si è messa in moto un’imponente macchina organizzativa che ha portato l’amministrazione comunale ad interpellare tutte le realtà legate allo spettacolo e le associazioni teatrali e culturali del territorio per chiedere la propria disponibilità. Nessuna si è tirata indietro, e quello che è venuto fuori è un ricco programma che partirà nelle prossime ore e si concluderà il 30 settembre.

A presentarlo in conferenza stampa, questa mattina, sono stati il Sindaco Lucio Greco e l’assessore Terenziano Di Stefano. Con loro anche il presidente del consiglio comunale Totò Sammito, il presidente della commissione sport e spettacoli Enzo Cascino e alcuni tra gli artisti e i rappresentanti delle associazioni coinvolti nella kermesse. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le età: dal teatro al cabaret, dalla musica (jazz, musica classica, live e dj set) alla magia, dalla cultura alla moda e alla danza. Tutti gli angoli più suggestivi della città, tutti i quartieri e i siti archeologici saranno interessati dalle iniziative, non a caso alla conferenza stampa di questa mattina erano presenti anche i rappresentanti del Parco Archeologico.

Il Sindaco, nel corso del suo intervento, ha voluto lanciare un appello all’accoglienza, all’inclusione, all’aprirsi con entusiasmo alle nuove sfide. Tutti i gelesi devono sentirsi protagonisti e devono portare al di fuori dei confini cittadini la bellezza del territorio, esaltandola e invitando a venire a Gela. “E’ un calendario oltremodo ricco – ha dichiarato – con spettacoli per tutti i gusti che riscuoteranno tanto interesse e saranno molto attrattivi anche per chi vive in altre province e città. Per questo, e per il grande lavoro che si cela dietro questo cartellone, voglio ringraziare quanti, a vario titolo, vi hanno lavorato. Si apre una nuova stagione dal punto di vista del turismo, e siamo chiamati alla delicata impresa di cambiare mentalità per rilanciare un settore che, negli ultimi decenni, è stato trascurato a favore dell’industria. Quei tempi sono finiti. Adesso le due realtà devono convivere, perché entrambe possono portare ricchezza, lavoro e occupazione, assecondano la naturale vocazione del nostro territorio. Abbiamo le carte in regola per non essere secondi a nessuno, una storia gloriosa che ci ha lasciato migliaia di testimonianze e reperti, le strutture ricettive, il clima, le spiagge, il mare, la cucina. Dobbiamo solo essere in grado di fare squadra per saper cogliere questa grande opportunità”.

La maggior parte degli eventi avranno inizio intorno alle ore 21 e termineranno a mezzanotte, tranne alcuni (quelli alle Mura Timoleontee, Disco Village e Birrocco) che si protrarranno fino all’una o alle due di notte. “Abbiamo racchiuso oltre 100 eventi in due mesi, tra cui i concerti di Carmen Consoli, Silvia Mezzanotte e Loredana Errore, e la grande sfida è stata quella di costruire il calendario attorno all’evento di punta, che è e resta la mostra sul mito di Ulisse. Tornano anche due eventi molto amati dai gelesi e fermati dal Covid, ossia il Palio dell’Alemanna e il Paliantino, e un ringraziamento speciale va anche alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile che garantiranno la viabilità e la sicurezza in occasione degli eventi” ha dichiarato l’assessore Di Stefano.



Al via il calendario degli eventi dell'estate gelese 2022. Sulla scia del grande successo della mostra dedicata al Mito di Ulisse, si è messa in moto un'imponente macchina organizzativa che ha portato l'amministrazione comunale ad interpellare tutte le realtà legate allo spettacolo e le associazioni teatrali e culturali del territorio per chiedere la propria disponibilità. Nessuna si è tirata indietro, e quello che è venuto fuori è un ricco programma che partirà nelle prossime ore e si concluderà il 30 settembre. A presentarlo in conferenza stampa, questa mattina, sono stati il Sindaco Lucio Greco e l'assessore Terenziano Di Stefano. Con loro anche il presidente del consiglio comunale Totò Sammito, il presidente della commissione sport e spettacoli Enzo Cascino e alcuni tra gli artisti e i rappresentanti delle associazioni coinvolti nella kermesse. Ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le età: dal teatro al cabaret, dalla musica (jazz, musica classica, live e dj set) alla magia, dalla cultura alla moda e alla danza. Tutti gli angoli più suggestivi della città, tutti i quartieri e i siti archeologici saranno interessati dalle iniziative, non a caso alla conferenza stampa di questa mattina erano presenti anche i rappresentanti del Parco Archeologico. Il Sindaco, nel corso del suo intervento, ha voluto lanciare un appello all'accoglienza, all'inclusione, all'aprirsi con entusiasmo alle nuove sfide. Tutti i gelesi devono sentirsi protagonisti e devono portare al di fuori dei confini cittadini la bellezza del territorio, esaltandola e invitando a venire a Gela. "E' un calendario oltremodo ricco - ha dichiarato - con spettacoli per tutti i gusti che riscuoteranno tanto interesse e saranno molto attrattivi anche per chi vive in altre province e città. Per questo, e per il grande lavoro che si cela dietro questo cartellone, voglio ringraziare quanti, a vario titolo, vi hanno lavorato. Si apre una nuova stagione dal punto di vista del turismo, e siamo chiamati alla delicata impresa di cambiare mentalità per rilanciare un settore che, negli ultimi decenni, è stato trascurato a favore dell'industria. Quei tempi sono finiti. Adesso le due realtà devono convivere, perché entrambe possono portare ricchezza, lavoro e occupazione, assecondano la naturale vocazione del nostro territorio. Abbiamo le carte in regola per non essere secondi a nessuno, una storia gloriosa che ci ha lasciato migliaia di testimonianze e reperti, le strutture ricettive, il clima, le spiagge, il mare, la cucina. Dobbiamo solo essere in grado di fare squadra per saper cogliere questa grande opportunità". La maggior parte degli eventi avranno inizio intorno alle ore 21 e termineranno a mezzanotte, tranne alcuni (quelli alle Mura Timoleontee, Disco Village e Birrocco) che si protrarranno fino all'una o alle due di notte. "Abbiamo racchiuso oltre 100 eventi in due mesi, tra cui i concerti di Carmen Consoli, Silvia Mezzanotte e Loredana Errore, e la grande sfida è stata quella di costruire il calendario attorno all'evento di punta, che è e resta la mostra sul mito di Ulisse. Tornano anche due eventi molto amati dai gelesi e fermati dal Covid, ossia il Palio dell'Alemanna e il Paliantino, e un ringraziamento speciale va anche alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile che garantiranno la viabilità e la sicurezza in occasione degli eventi" ha dichiarato l'assessore Di Stefano.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare