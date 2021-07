Salute 648

Al via il primo spray nasale contro il Coronavirus: ha dimostrato di essere efficace

È già sul mercato in Israele, con altri paesi a seguire. Effettuati anche diversi test clinici

27 Luglio 2021 08:57

Un nuovo spray nasale come nuovo barlume di speranza alla fine del lungo tunnel della pandemia? Forse perché uno spray nasale chiamato "Enovid" sviluppato in Canada da una startup biotecnologica canadese e prodotto in Israele si dice che riduca la carica virale nei casi confermati di Covid-19 del 95% in 24 ore e del 99% in 72 ore. Test clinici in Gran Bretagna lo avrebbero dimostrato. "Enovid fornisce una barriera fisica e chimica per proteggersi dai virus. Enovid rilascia una piccola dose di ossido nitrico (NO), una nanomolecola naturale con comprovate proprietà antimicrobiche, anche contro SARS-CoV-2 ,il virus che causa il COVID-19. Quindi i virus nei passaggi nasali vengono uccisi", afferma il comunicato stampa dell'azienda produttrice Sanotize. Commercializzato come "igienizzante per le mani per il naso", i test di laboratorio Enovid di SaNOtize hanno scoperto che può uccidere il 99,9% dei virus vivi in due minuti. "Quando è stato messo in vendita questo mese, la sua fornitura iniziale è stata esaurita in due giorni dalle farmacie israeliane ", afferma il co-fondatore di SaNOtize, il dott. Gilly Regev. Con interesse per Enovid da tutto il mondo, SaNOtize si prepara ad espandere la produzione. Regev prevede che il prodotto sarà approvato per la vendita in molti altri paesi nei prossimi mesi. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non sarebbe più necessario ricorrere a professionisti per la somministrazione e il prodotto potrebbe essere distribuito su larga scala, "sarebbe una rivoluzione per il mondo intero".



