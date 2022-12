Eventi 209

Al via domani la terza edizione di Bridges a Palazzo Moncada a Caltanissetta

Il direttore artistico Leonardo Cumbo: "L’obiettivo è quello di ridare energia pro-positiva, speranza e solidità ai rapporti tra i popoli e tra gli abitanti delle due città gemelle"

Redazione

Agerica (Associazione per i Gemellaggi e le Relazioni Internazionali di Caltanissetta), negli ultimi sei anni, ha ridato enfasi al gemellaggio con la città di Rochester NY, con cui Caltanissetta è gemellata dal 1965, sia con lo scambio di visite delle rispettive delegazioni, sia con la realizzazione di due mostre di arte contemporanea alle quali hanno partecipato artisti delle due città. La prima, “Bridges – Attraversamenti Trasversali” venne inaugurata a Palazzo Moncada nel 2017, alla presenza della Delegazione di Rochester in visita a Caltanissetta per celebrare il 50° anniversario del Gemellaggio.

Nel 2021, in piena pandemia, la seconda edizione, intitolata “Bridges 2 – Round Trip”, è stata allestita in modalità virtuale nella Co.Vi.3D Gallery creata dall’associazione Creative Spaces. A questa mostra hanno partecipato, oltre a i 24 artisti nisseni, anche 19 artisti della città gemella, tra i quali molti fotografi professionisti della nota “Image City Photography Gallery” di Rochester. La mostra dello scorso anno si era conclusa con l’auspicio di potere presto esporre quelle opere dal vivo e, con “Bridges 2022”, quella speranza diventa realtà.

La mostra di arte contemporanea "Bridges 2022", che si terrà a Palazzo Moncada, verrà inaugurata il 15 dicembre alle ore 18:00 e potrà essere visitata fino al 30 Dicembre 2022. Esporranno le loro opere gli artisti nisseni Paolo Amico, Noemi Ballacchino, Marzia Calì, Patrizia Cataldo, Serena Valentina Di Caro, Giovanni Di Lorenzo, Sara Di Ventura, Arcangelo Favata, Alberto Antonio Foresta, Mauro Fornasero, Donatella Frangiamone, Anna Giannone, Michelangelo Lacagnina, Lorenzo Pompeo Lombardo, Maurizio Tomasello, Agostino Tulumello, Stefania Turco, Ivana Urso, Stefania Zappala’ e gli artisti americani Angela Amato, Dick Bennett, Gilbert Maker, Jolanda Chesonis, Maureen Church, Steve Levinson, Don Menges, Nathan D. Miller, Luann Pero, David Perlman, John Solberg, Sheridan Vincent.

La Direzione artistica di Bridges è stata affidata allo stesso ideatore della mostra, Leonardo Cumbo, artista internazionale nisseno, il quale dichiara: “L’obiettivo della mostra è quello di ridare energia pro-positiva, speranza e solidità ai rapporti tra i popoli e tra gli abitanti delle due città gemelle, attraverso uno strumento di comunicazione diretta e sincera qual è l’arte, in un periodo in cui i contatti umani ed interculturali sono penalizzati da pandemie, guerre e prospettive poco incoraggianti sul fronte economico e ambientale”

Il comitato organizzativo della mostra è formato da Leyla Montagnino, presidente dell’Associazione Agerica, da Titti Marchese nella qualità di coordinatrice e responsabile delle relazioni con i referenti americani, da Italo Scarlata, responsabile delle questioni economico-finanziarie, da Eros Di Prima dell’Associazione Ceative Spaces, responsabile dell’allestimento della mostra e delle comunicazioni digitali, da Francesco Contino responsabile della grafica e dallo stesso direttore artistico.

La mostra si è concretizzata grazie al Comune di Caltanissetta che ha creduto ancora una volta all'iniziativa, alla municipalità di Rochester, all'Assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta e alla Pro Loco. Un ringraziamento speciale va a Banca Patrimonio Sella per il sostegno economico, a Davide Campari Milano NV e a “Tentazioni e Sapori” per i loro prodotti e a tutti i partners: International Sister Cities of Rochester, NY Inc., Image City Photography Gallery, Cultur Scambi, ATAD, Associazione culturale Artisticamente.



