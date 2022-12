Eventi 212

Al via anche la stagione concertistica del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta

Si inizia lunedì 19 dicembre alle ore 19 con "Aspettando il Natale", primo appuntamento dei "lunedì del Bellini" nel capoluogo nisseno

Redazione

Attendere che arrivi il Santo Natale, vivere l'affascinante trascorrere dei giorni con trepidazione e incanto, lasciandosi ispirare dalla meraviglia e dai buoni sentimenti, rende l'attesa stessa magica e dona a questo speciale periodo dell'anno un velo di incanto. E così il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta invita i cittadini a vivere questo tempo in teatro, con le suggestive musiche del primo appuntamento della stagione concertistica “Svelamenti”, in programma lunedì 19 dicembre alle ore 19.00 ad ingresso gratuito.

Organizzato dal Conservatorio di Musica Statale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, il concerto “Aspettando il Natale” apre la Stagione concertistica 2022/2023 denominata i “Lunedì del Bellini”. Il concerto prevede l’esibizione del Coro e dell’Orchestra di Fiati, performance che, diretta dal maestro Angelo Licalsi, coinvolge circa 100 studenti frequentanti l’istituzione musicale appartenenti a tutti i corsi attivati ed afferenti ai 5 dipartimenti in cui è suddivisa l’offerta formativa.

Il concerto, attraverso il programma proposto, vuole essere un momento di meditazione - Missa Brevis del compositore olandese J. De Hann, - ma anche di evocazioni di immagini, paesaggi, di figure di cose - attraverso la Suite del compositore M. Marzi “Quadretti natalizi” - e di gioia con il “Christmas Medley”, canti della tradizione natalizia elaborati per Simphonic band dal M. Lorenzo Pusceddu.

L’ istituto che dal 1 gennaio 2023 diventa statale assumendo la nuova denominazione di Conservatorio di Musica Statale “Vincenzo Bellini” - Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale - in continuità con il passato rappresenta, non solo il punto di riferimento per la formazione accademica del territorio, ospitando, per la sua centralità, studenti provenienti da tutta la regione, ma anche proponendo e offrendo gratuitamente, attività artistico-musicale di rilievo per la crescita culturale del territorio.

La stagione concertistica di “Svelamenti” è a cura del Conservatorio Bellini di Caltanissetta in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale e vuole essere punto di riferimento musicale per il territorio, proponendo interessanti appuntamenti gratuiti rivolti a tutti, momenti di alta sensibilità ed eleganza. “Questo è il periodo più magico dell'anno – commentano Andrea Milazzo e Michele Mosa, rispettivamente il presidente ed il direttore del Conservatorio Bellini – l’attesa, il desiderio che quel giorno arrivi, regala emozioni uniche. Con il concerto “Aspettando il Natale”, attraverso l'esecuzione dei movimenti della messa di “Missa Brevis” e di altri brani del repertorio natalizio, ci auguriamo che le note che attraverseranno il teatro, colmo delle incantevoli melodie delle feste, possano regalare gioia e trasmettere serenità al nostro pubblico”.

Anche l’assessore comunale alla Cultura Marcella Natale auspica che queste festività possono essere vissute serenamente, nel calore familiare e nel cuore cittadino: “Auguro a tutti che la magia del santo Natale possa donare curiosità e passione e che la nostra terra, così ricca di bellezze, possa attraverso la cultura essere illuminata svelando e riscoprendo i tesori che possiede”.



