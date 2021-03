Salute 238

Mussomeli, campagna di vaccinazione: somministrate 541 dosi agli over 80 e al personale scolastico

I vaccini sono stati somministrati all'ospedale di Mussomeli invece che nelle strutture di Gela e Mussomeli

Redazione

08 Marzo 2021 12:37

E' partita anche a Mussomeli la campagna di vaccinazione per i cittadini over 80 enni e per il personale scolastico. Straordinario successo ha riscontrato questo primo fine settimana di vaccinazione sia per capacità organizzativa che per efficienza logistica. Complessivamente sono stati somministrati 541 vaccini. Molto apprezzata dai cittadini, in modo particolare, è stata la possibilità di effettuare la vaccinazione a Mussomeli, presso la nostra struttura ospedaliera, piuttosto che recarsi nei due centri vaccinali individuati dalla Regione presenti a Gela e Caltanissetta.

E’ stata così risparmiata ai nostri cittadini ed in particolare ai nostri anziani un calvario sia a causa delle precarie condizioni della viabilità sia dei tempi di attesa. Le operazioni di vaccinazione a Mussomeli, infatti, sono andate avanti molto speditamente e con grande efficienza. CIò è stato possibile innanzitutto grazie alla disponibilità mostrata dalla Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta che ha accolto la richiesta formulata dall’Amministrazione Catania di effettuare le vaccinazioni a Mussomeli.

"Un successo, dunque, che va condiviso con tutti coloro che sono stati impegnati in questo fine settimana. Un ringraziamento speciale - afferma il sindaco Giuseppe Catania - voglio dedicarlo al Direttore Generale e al Direttore Sanitario dell’ASP di Caltanissetta Ing. Alessandro Caltagirone e Dott.ssa Marcela Santino che hanno mostrato grande disponibilità. Al Resposanabile vaccinazione dell’ASP di Caltanissetta, Dott. Benedetto Trobia e ai suoi giovani medifi ed infermieri, all’Assessore alla Protezione Civile Daniele Frangiamore e all’intera mia giunta Comunale, ai tanti e preziosi volontari della Croce Rossa Italia e della Misericordia, alle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanzia e Polizia Municipale). Questo successo testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, che quando istituzioni pubbliche e terzo settore agiscono in piena sintonia il risultato è a tutt o beneficio della cittadinanza. La campagna sarà ripetuta nuovamente sabato e domenica 27 e 28 marzo 2021



