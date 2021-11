Eventi 122

Al via a Caltanissetta il Salus Cine Festival: studenti alle proiezioni cinematografiche

Sport motore della salute. Previsti tornei con atleti e ragazzi delle scuole cittadine

Redazione

A distanza di oltre un anno dallo stop causato dalla pandemia, sarà di nuovo in presenza la settima edizione del Salus Cine Festival, la rassegna cinematografica organizzata dal CEFPAS, con il patrocinio della Cineteca di Bologna e con la collaborazione dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e del Comune di Caltanissetta. La manifestazione si svolgerà lunedì 29 novembre (dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19.30) e martedì 30 novembre (dalle ore 9 alle 13.30 e dalle ore 15 alle 19.30) al Teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta e ospiterà registi, attori, sceneggiatori e produttori di fama nazionale e internazionale e giovani promesse del cinema.

Sono oltre 50 le pellicole cinematografiche provenienti dall’Italia e dall’estero che sono state inviate, ma sono soltanto 24 tra cortometraggi e lungometraggi selezionati a partecipare al concorso. Le pellicole saranno giudicate da una giuria tecnica affiancata dalla giuria popolare composta dalle associazioni, dagli insegnanti, dagli studenti delle scuole superiori e da specialisti ed esperti della Salute. Immagini, suoni, parole ed emozioni si coniugano con la salute, la cura e la ricerca del benessere psicofisico, denominatori comuni dei venti corti preselezionati e dei quattro lungometraggi che saranno proiettati e discussi con i partecipanti al Salus Cine Festival. Si passerà quindi alla proclamazione delle migliori corti e lungometraggi che hanno maggiormente valorizzato il tema della salute.

Come ogni anno, il Salus Cine Festival ospiterà grandi autori e cineasti che si sono distinti nel mondo della cinematografia e che nelle loro opere hanno affrontato la cultura della salute, della prevenzione e dei corretti stili di vita. Il “Premio alla carriera 2021” sarà assegnato al regista e sceneggiatore Francesco Bruni, che ha scritto e diretto la commedia autobiografica “Cosa sarà” e “Scialla!”, grazie al quale ha vinto al Festival di Venezia il premio "Controcampo" per i lungometraggi narrativi. Pluripremiato anche nel 2012 con il David di Donatello e il Nastro d'argento come miglior regista esordiente, il nome di Bruni è legato alla sceneggiatura della fiction de “Il Commissario Montalbano”, una delle più seguite dal pubblico italiano.

Pier Sergio Caltabiano, Direttore della Formazione del CEFPAS e ideatore del Salus Cine Festival, afferma: «Anche quest’anno i temi dei lavori proposti sono legati alla cura della malattia e alla ricerca del benessere psicofisico nonché alle relazioni intersoggettive, relazioni che sono state oggetto di particolari criticità nella fase diffusiva del Covid e in epoca post-pandemica. Con questa settima edizione del Salus Cine Festival, che vede come sempre la prestigiosa collaborazione della Cineteca di Bologna, abbiamo voluto ulteriormente sottolineare l’importanza del valore metaforico e della potenza dell’opera cinematografica per divulgare la cultura e l’educazione alla salute.

Sarà una grande emozione rivedere il teatro pieno di persone, perché la pandemia ci aveva tenuto lontani limitando la possibilità di stimolare riflessioni e confronti sulla cura della persona in tutte le sue dimensioni. Siamo orgogliosi della partecipazione, oltre che delle giurie tecniche e di quelle dei professionisti della Salute e delle Associazioni, anche di più di duecento studenti che hanno aderito con grande entusiasmo alla settima edizione del Salus Cine Festival, grazie al sostegno dei loro insegnanti».

Roberto Sanfilippo, Direttore Generale del CEFPAS, si dice entusiasta della ripartenza in presenza del Salus Cine Festival e della grande partecipazione al concorso di molti autori italiani e stranieri e ringrazia il Direttore della Formazione per l’impegno profuso nell’organizzazione della rassegna cinematografica del CEFPAS. Il connubio sport e salute è uno dei punti di forza del Salus Festival 2021 del CEFPAS. Diversi i tornei maschili e femminili in varie specialità, organizzati in collaborazione con l’Assessorato comunale allo Sport, con le scuole superiori e con le federazioni sportive cittadine che hanno contribuito alla manifestazione. La premiazione dei vincitori di tutti i tornei si svolgerà giovedì 2 dicembre alle ore 9.30 nella sala “Papa Giovanni Paolo II” del CEFPAS in occasione del seminario “Diffondere Salute attraverso lo Sport”.



