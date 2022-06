Al via a Caltanissetta il IX Forum di Endocrinochirurgia, il sindaco: "Chiederò all'Asp screening gratuito per patologie tiroidee"

Al via a Caltanissetta il IX Forum di Endocrinochirurgia, il sindaco: "Chiederò all'Asp screening gratuito per patologie tiroidee"

Domani mattina saranno eseguiti dall'equipe di Endocrinochirurgia due interventi di chirurgia live sue due pazienti donne e un uomo

Rita Cinardi

Si è aperto oggi pomeriggio il IX Forum di Endocrinochirugia nella sala congressi dell'ospedale Sant'Elia presieduto dal direttore dell'Unità Operativa dipartimentale di Endocrinochirurgia Francesco Scaffidi Abbate. Il congresso si è aperto con il saluto istituizionale del sindaco Roberto Gambino che ha anticipato: "Questa, come mi è stato confermato dagli stessi chirurghi, è una zona dove le patologie legate alla tiroide sono particolarmente diffuse. Per questo chiederò al direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone di avviare degli screening gratuiti sulla popolazione". Domani mattina saranno eseguiti due interventi di chirurgia live. "Avremo due pazienti donne intorno ai 50 anni con la presenza di due voluminosi gozzi, patologia tipica del nostro territorio, e un terzo paziente uomo con un adenoma della tiroide, con aumento del parataormone, e quindi l'intervento sarà fatto in combinata con l'unità operativa del laboratorio di analisi per la valutazione del Pth intraoperatorio", ha detto il dottore Francesco Scaffidi Abbate.



