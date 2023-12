Sport 125

Al Tomaselli domenica ci sarà l'invasione dei giovani rugbysti: in campo atleti dai 6 ai 12 anni

Una festa di sport e condivisione che registra anche la predisposizione di un coinvolgente terzo tempo

Redazione

Lo stadio polivalente Rugby-Calcio di Caltanissetta, “M. Tomaselli”, consolida il suo ‘status’ di centro nevralgico per l’attività giovanile regionale della palla ovale. Circa 250 piccoli rugbisti, provenienti da tutta la Sicilia, saranno protagonisti della manifestazione in programma per domenica 17 dicembre, a partire dalle ore 10.

“Prime mete under 6-8-10-12”, attività competitiva FIR Sicilia, vedrà la partecipazione oltre dei ‘padroni di casa’ della Nissa Rugby (in tutte le categorie), di Malarazza (Aci Bonaccorsi), Pantere (Sommatino e Delia), Tauri (San Cataldo), Ragusa, Syrako (Siracusa)e Unione Enna.

Una festa di sport e condivisione che registra anche la predisposizione di un coinvolgente terzo tempo che sarà allestito dalle famiglie degli atleti nisseni, per rendere la giornata davvero indimenticabile. La Nissa Rugby invita tutti i nisseni (anche i non praticanti o che non conoscono la palla ovale) a partecipare per iniziare a conoscere il mondo del rugby e dei valori che lo rendono “speciale”.



