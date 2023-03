Eventi 143

Al teatro Regina Margherita di Caltanissetta va in scena lo spettacolo "Green il salvaterra" per bambini e ragazzi dal forte animo ecologico

L'appuntamento della sezione "Famiglia e teatro" è previsto domenica alle ore 18

Redazione

Il prossimo appuntamento di “Svelamenti” con la sezione “Famiglie a Teatro” al Teatro Regina Margherita sarà con lo spettacolo per piccoli e grandi “Green il salvaterra”, domenica 12 marzo alle ore 18.00, seguito da una matinée per le scuole giorno 13. Un appuntamento divertente ed educativo che porta in teatro tematiche ambientali ed ecologiche, volte a sensibilizzare gioendo e a far riflettere ridendo, trasmettendo concetti che sembrerebbero complessi con semplicità e brio.

“Green il salvaterra” della regista e drammaturga Antonella Caldarella, è una rappresentazione originale della società contemporanea, tra spazzatura e fake news. Un testo ironico e stimolante, arricchito da tanta musica, con gli attori Rosa Lao, Loriana Rosto e Davide Toscano, che narra di due particolari cittadine, Borgocaiordo e Borgo Tranquillo. Nel paese di Borgocaiordo gli abitanti vivono sommersi dalla spazzatura, la gente è arrabbiata, non conosce la differenziata ed è tutto incredibilmente sporco. Lo governa Lady Trash che, attraverso fake news e notizie assolutamente false, convince la popolazione che questa è una realtà ideale e che non può essere cambiata.

Proprio lì vicino c'è la cittadina di Borgo Tranquillo, qui gli abitanti vivono felici, è tutto ordinato e pulito, funziona la raccolta differenziata, le case sono costruite in bioedizia ed energie rinnovabili, e si mangia biologico. Il suo sindaco è molto preciso, segue le indicazioni di Miss. Wonderfull e del suo strano assistente di nome Green, artefici della teoria “a piccoli passi”. Miss Wonderfull ha convinto gli abitanti che “a piccoli passi” è possibile creare un mondo migliore. Lady Trash, ricca e potente, vuole comprare il paese di Borgo Tranquillo, in modo da allargare il suo dominio e governare su tutto il pianeta, ma per fortuna Green il Salvaterra, piccolo assistente alieno, entrerà in azione per ristabilire l'ordine.

Il teatro è un mezzo molto potente ed efficace non solo per la comprensione di concetti complessi, ma perché offre anche la possibilità di stimolare in maniera forte i bambini ad avere amore per l’ambiente e per il pianeta in cui viviamo. E questo spettacolo offrirà, attraverso un racconto tra la realtà e la fantasia, la possibilità di comprendere i veri rischi del pianeta terra: l’inquinamento, la mancanza di acqua, l’importanza del riciclo e di una mentalità ecosostenibile. “Reduci dal grande successo dello spettacolo “La bottega del caffè” con un superlativo Michele Placido, che ha fatto registrare un sold out – commenta l’assessore comunale alla Cultura, Marcella Natale – il prestigioso Teatro nisseno si accinge ora ad ospitare un appuntamento molto divertente e dinamico adatto a tutta la famiglia. Ambiente ed ecologia, buone prassi e rispetto, il palcoscenico educa con brio, perché le lezioni che rimangono più impresse sono quelle apprese ridendo!”.

Lo spettacolo “Green il salvaterra” sarà sul palco del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta domenica 12 marzo alle ore 18.00. Testo e regia di Antonella Caldarella, con Rosa Lao, Loriana Rosto e Davide Toscano, musiche di Steve Cable, scene a cura di Tiziana Rapisarda, costumi a cura di Noa Peaoloni, produzione La Casa di Creta – Teatro Argentum Potabile. Gli spettacoli della sezione fuori abbonamento “Famiglie a Teatro” hanno un costo di soli 5 euro, così da permettere a più persone l'opportunità di assistervi.



