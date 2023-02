Eventi 167

Al teatro Margherita di Caltanissetta va in scena "La storia di Cyrano", lo spettacolo musicale per tutta la famiglia

Sarà sul palcoscenico domenica 5 febbraio alle ore 18, seguita da una matinée per le scuole giorno 6

Redazione

“La storia di Cyrano”, del poeta spadaccino dal naso grande e buffo, burbero ma generoso, determinato a non cedere alle convenienze e ai compromessi, sarà sul palcoscenico del Teatro Regina Margherita domenica 5 febbraio alle ore 18.00, seguita da una matinée per le scuole giorno 6. La brillante commedia musicale, una delle opere teatrali più celebri e rappresentate, fa parte della sezione “Famiglie a Teatro” della stagione teatrale e musicale “Svelamenti”, promossa dal Comune di Caltanissetta - Assessorato alla Cultura.

Cyrano de Bergerac è un eroe romantico conosciuto per la sua abilità con la spada, poesia, arguzia e irresistibile personalità, ma è anche noto per il suo lungo naso. Ha un carattere fantasioso e irruento, disprezza i potenti e ha molti nemici. Cyrano è innamorato di sua cugina Rossana, che ama anche un giovane bello ma inesperto di poesia, Cristiano. Tra Cyrano e Cristiano nasce un'amicizia sincera e lo spadaccino aiuta l'amico a conquistare Rossana, sostituendosi a lui nella dichiarazione d'amore. Cyrano e Cristiano sono complementari, uno con talento e uno con bellezza. Cyrano è uno dei personaggi più conosciuti e amati del teatro. Il suo è un racconto di amore, amicizia, onore e libertà, la sua temerarietà, genialità e fierezza, ma anche la sua generosità e lealtà, senza piegarsi mai alla mediocrità, ne fanno un personaggio straordinariamente moderno e attuale.

Sul palco un cast artistico strepitoso per questa messinscena molto poetica con al centro due sentimenti preziosi, l'amore e l'amicizia, temi tanto cari ai ragazzi, rappresentati con la forza dell'arte teatrale, della musica, del canto e della danza, per raccontare i guizzi di fantasia, i moti di suscettibilità, gli accenti più poetici, per questo spettacolo adatto per grandi e piccoli. “Una storia romantica, divertente e commovente - commenta l’assessore comunale alla Cultura, Marcella Natale - che invita i giovani ad accettarsi per quel che si è, ad andare oltre le apparenze per conoscere la bellezza degli animi, che esorta a non aver paura dei propri sentimenti e ad esprimerli con coraggio. La storia di Cyrano è formidabile, l'amicizia e l'amore nelle sue forme più pure, la lealtà e la fedeltà, è esempio di nobiltà, di grandi ideali e profondi sentimenti”.

Il riadattamento teatrale del famoso romanzo di Edmond Rostand, così come le musiche e le liriche, sono a cura di Giuseppe Spicuglia, mentre la regia di questa entusiasmante commedia, coprodotta da GAGS e Il Cuore di Argante, è di Alessandro Idonea. Gli spettacoli della sezione fuori abbonamento “Famiglie a Teatro” hanno un costo di soli 5 euro, così da dare a più persone possibili l'opportunità di assistervi.



