Eventi 1022

Al teatro Margherita di Caltanissetta uno spettacolo dedicato a Chiara Anzaldi, una mamma sempre col sorriso nonostante il dolore

Un crescendo di emozioni che hanno accompagnato il pubblico ad un vero e proprio colpo al cuore, provando lo stato d'animo di ogni spettatore

Redazione

22 Dicembre 2023 10:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/al-teatro-margherita-di-caltanissetta-uno-spettacolo-dedicato-a-chiara-anzaldi-una-mamma-sempre-col-sorriso-nonostante-il-dolore Copia Link Condividi Notizia

Il 20 Dicembre, presso il “Teatro Regina Margherita", si è svolto l’evento dal titolo " Il Sorriso alla Sofferenza", organizzato da Reverence dance academy. Sul palco si sono succeduti artisti di altissimo livello che hanno interpretato la sofferenza trascorsa di una Mamma nissena che, pur essendo legata indissolubilmente alla vita, consapevole di dover lasciare i propri affetti e nonostante la vita gli abbia riservato il martirio, ha mortificato la sofferenza con il suo meraviglioso sorriso.

Un crescendo di emozioni che hanno accompagnato il pubblico ad un vero e proprio colpo al cuore, provando lo stato d'animo di ogni spettatore. Il Maestro Giorgio Villa (regista e narratore) è riuscito, attraverso la sua esperienza artistica, a far vibrare le corde di un pubblico condizionato emotivamente, anche per la conoscenza diretta della defunta Chiara Anzaldi e della sua storia. Lo spettacolo è passato attraverso i passi di danza di Ginevra e Giulia Scalia (figlie della stessa Chiara), dirette dalla Maestra Roberta Lomonaco, e sulle struggenti note delle canzoni Adagio e The Prayer, egregiamente interpretate da Alessandra Alessi e dalla soprano Giuliana Consiglio.

Un momento particolarmente coinvolgente è stato interpretato dall' attore Davide Cafà, il quale ha interpretato eccellentemente lo stato d'animo dell'uomo distrutto ed impotente davanti la scelta divina, ma con la forza che ognuno dovrebbe avere, quotidianamente, per fronteggiare le cicatrici segnate dalla propria vita. Il testo è stato scritto da Giovanni Scalia, marito della scomparsa, onorato dalla prefazione del libricino dall’illustrissima Professoressa Rossana Zaffuto Rovello.



Il 20 Dicembre, presso il "Teatro Regina Margherita", si è svolto l'evento dal titolo " Il Sorriso alla Sofferenza", organizzato da Reverence dance academy. Sul palco si sono succeduti artisti di altissimo livello che hanno interpretato la sofferenza trascorsa di una Mamma nissena che, pur essendo legata indissolubilmente alla vita, consapevole di dover lasciare i propri affetti e nonostante la vita gli abbia riservato il martirio, ha mortificato la sofferenza con il suo meraviglioso sorriso. Un crescendo di emozioni che hanno accompagnato il pubblico ad un vero e proprio colpo al cuore, provando lo stato d'animo di ogni spettatore. Il Maestro Giorgio Villa (regista e narratore) è riuscito, attraverso la sua esperienza artistica, a far vibrare le corde di un pubblico condizionato emotivamente, anche per la conoscenza diretta della defunta Chiara Anzaldi e della sua storia. Lo spettacolo è passato attraverso i passi di danza di Ginevra e Giulia Scalia (figlie della stessa Chiara), dirette dalla Maestra Roberta Lomonaco, e sulle struggenti note delle canzoni Adagio e The Prayer, egregiamente interpretate da Alessandra Alessi e dalla soprano Giuliana Consiglio. Un momento particolarmente coinvolgente è stato interpretato dall' attore Davide Cafà, il quale ha interpretato eccellentemente lo stato d'animo dell'uomo distrutto ed impotente davanti la scelta divina, ma con la forza che ognuno dovrebbe avere, quotidianamente, per fronteggiare le cicatrici segnate dalla propria vita. Il testo è stato scritto da Giovanni Scalia, marito della scomparsa, onorato dalla prefazione del libricino dall'illustrissima Professoressa Rossana Zaffuto Rovello.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare