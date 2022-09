Attualita 436

Al teatro Margherita di Caltanissetta un convegno sul tema "Sicurezza stradale e i giovani"

Per la questura sono intervenuti il vicario del questore Gaspare Calafiore e la dirigente della polizia stradale Sonia Zicari

Rita Cinardi

Stamattina al teatro Regina Margherita di Caltanissetta si è svolto un convegno sul tema “Sicurezza Stradale e i Giovani”, organizzato dall’Automobile Club di Caltanissetta. Per la Polizia di Stato è intervenuto il Vicario del Questore dr Gaspare Calafiore. Il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, Commissario Capo Sonia Zicari, ha poi illustrato ai ragazzi presenti in platea l’attività che svolgono gli agenti della specialità della Polizia di Stato in caso di incidenti e l’importanza della prevenzione. All'evento hanno preso parte anche la presidente della Corte d'Appello Maria Grazia Vagliasindi, il vice prefetto Ferdinando Trombadore, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Vincenzo Pascale, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Gli incidenti stradali sono, infatti, la prima causa di morte in Italia per i giovani tra i 15 e i 24 anni. Prevenzione e controllo possono interrompere il cosiddetto 'paradosso del giovane guidatore', per il quale una condotta di guida imprudente e senza conseguenze rafforza la convinzione di essere immune dai rischi.



