Salute 277

Al Teatro Margherita di Caltanissetta la "Giornata del Medico e dell'Odontoiatra"

Sarà rappresentata la Prima Nazionale del Musical "Giuseppe Moscati - Essere Cura Avendo Cura"

Redazione

31 Gennaio 2023 15:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/al-teatro-margherita-di-caltanissetta-la-giornata-del-medico-e-dellodontoiatra Copia Link Condividi Notizia

Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta è la location scelta per l'evento "Essere Cura Avendo Cura" organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta, con la Direzione Artistica di Michele Albano per celebrare la "Giornata del Medico e dell'Odontoiatra". Un appuntamento, quello di sabato 4 febbraio 2023 a partire dalle ore 16, che assume allo stesso tempo un valore scientifico, culturale e artistico. Si procederà infatti alla consegna delle Medaglie d'Oro ai Medici iscritti da 50 anni all'Ordine, i neo laureati effettueranno il Giuramento di Ippocrate e infine si potrà assistere alla Prima Nazionale del Musical "Giuseppe Moscati - Essere Cura Avendo Cura".

Sarà presente per l'occasione l'Esecutivo FNOMCeO, cioè il Presidente Nazionale Filippo Anelli, il Vicepresidente Giovanni Leoni e il Segretario Roberto Monaco. Si prevede anche la partecipazione dell'Assessore Regionale alla Salute Giovanna Volo. Nel corso della mattina verranno ricordati, con un momento di preghiera, i medici che hanno perso la vita a causa del Covid. Verrà celebrata nella Cappella Maggiore del Seminario Vescovile di Caltanissetta una Santa Messa alle ore 10, presieduta dal Vescovo della Diocesi nissena S. E. Mons. Mario Russotto.



Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta è la location scelta per l'evento "Essere Cura Avendo Cura" organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta, con la Direzione Artistica di Michele Albano per celebrare la "Giornata del Medico e dell'Odontoiatra". Un appuntamento, quello di sabato 4 febbraio 2023 a partire dalle ore 16, che assume allo stesso tempo un valore scientifico, culturale e artistico. Si procederà infatti alla consegna delle Medaglie d'Oro ai Medici iscritti da 50 anni all'Ordine, i neo laureati effettueranno il Giuramento di Ippocrate e infine si potrà assistere alla Prima Nazionale del Musical "Giuseppe Moscati - Essere Cura Avendo Cura". Sarà presente per l'occasione l'Esecutivo FNOMCeO, cioè il Presidente Nazionale Filippo Anelli, il Vicepresidente Giovanni Leoni e il Segretario Roberto Monaco. Si prevede anche la partecipazione dell'Assessore Regionale alla Salute Giovanna Volo. Nel corso della mattina verranno ricordati, con un momento di preghiera, i medici che hanno perso la vita a causa del Covid. Verrà celebrata nella Cappella Maggiore del Seminario Vescovile di Caltanissetta una Santa Messa alle ore 10, presieduta dal Vescovo della Diocesi nissena S. E. Mons. Mario Russotto.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare