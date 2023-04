Eventi 292

Al teatro Margherita di Caltanissetta il pianista francese Mark Priore ed il Koan Trio

Continua la stagione concertistica jazz, l'appuntamento è per giovedì 13 aprile alle 21

Redazione

11 Aprile 2023 19:37 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/al-teatro-margherita-di-caltanissetta-il-pianista-francese-mark-priore-ed-il-koan-trio- Copia Link Condividi Notizia

Approda al sesto appuntamento la 31° stagione concertistica jazz dell’associazione culturale Musicarte con il concerto al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta giovedì 13 Aprile 2023 alle ore 21 del pianista francese Mark Priore, con il Koan Trio, con oltre a Priore, Benoit Quentin al contrabasso e Manfredi Crocivera alla batteria.

Mark Priore inizia il pianoforte classico all'età di 5 anni, poi scopre il jazz da solo intorno ai dieci anni. A 13 anni conosce Alfio Origlio che diventa il suo mentore, poi Mario Stantchev che lo affianca al Conservatorio di Lione (CRR), dal quale si allontana 4 anni dopo con una DEM con lode unanime e congratulazioni. A 18 anni, ricco di incontri, ha fatto parte di 9 band nel 2014, ha registrato due album ed eseguito più di 90 concerti in Francia metropolitana e in Italia. Da allora è entrato a far parte del Conservatorio Nazionale di Parigi, e oggi frequenta palchi importanti come quelli del Jazz di Vienna, il Teatro Astrée, lo Scarabée (Roanne) o anche A Vaulx Jazz, e ha avuto l'opportunità di eseguire prestigiosi atti di apertura come come No Jazz, Robert Glasper e Bojan Z.

Ha vinto il 1° premio del concorso UDDJ (Rhone-Alpes) con la propria band nel 2015, e recentemente ha vinto il Gran Premio del concorso internazionale "Jazz in Baikal" in Russia.

Biglietto d’ingresso €.15 direttamente al botteghino o online al link: https://www.diyticket.it/events/Musica/10169/mark-priore

Informazioni: 329 409.22.78 – 348 320.63.02

Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta

Instagram: https://www.instagram.com/musicarteassociazione/



Approda al sesto appuntamento la 31° stagione concertistica jazz dell'associazione culturale Musicarte con il concerto al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta giovedì 13 Aprile 2023 alle ore 21 del pianista francese Mark Priore, con il Koan Trio, con oltre a Priore, Benoit Quentin al contrabasso e Manfredi Crocivera alla batteria. Mark Priore inizia il pianoforte classico all'età di 5 anni, poi scopre il jazz da solo intorno ai dieci anni. A 13 anni conosce Alfio Origlio che diventa il suo mentore, poi Mario Stantchev che lo affianca al Conservatorio di Lione (CRR), dal quale si allontana 4 anni dopo con una DEM con lode unanime e congratulazioni. A 18 anni, ricco di incontri, ha fatto parte di 9 band nel 2014, ha registrato due album ed eseguito più di 90 concerti in Francia metropolitana e in Italia. Da allora è entrato a far parte del Conservatorio Nazionale di Parigi, e oggi frequenta palchi importanti come quelli del Jazz di Vienna, il Teatro Astrée, lo Scarabée (Roanne) o anche A Vaulx Jazz, e ha avuto l'opportunità di eseguire prestigiosi atti di apertura come come No Jazz, Robert Glasper e Bojan Z. Ha vinto il 1° premio del concorso UDDJ (Rhone-Alpes) con la propria band nel 2015, e recentemente ha vinto il Gran Premio del concorso internazionale "Jazz in Baikal" in Russia.

Biglietto d'ingresso €.15 direttamente al botteghino o online al link: https://www.diyticket.it/events/Musica/10169/mark-priore

Informazioni: 329 409.22.78 - 348 320.63.02

Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta

Instagram: https://www.instagram.com/musicarteassociazione/

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare