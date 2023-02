Eventi 266

Al teatro Margherita di Caltanissetta il concerto "Mozart, il piacere della musica"

Il pubblico avrà l'opportunità di immergersi completamente nella bellezza dei suoni e delle armonie

Redazione

Altro imperdibile appuntamento con “I lunedì del Bellini”, ad ingresso gratuito, per la stagione musicale "Svelamenti" al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, lunedì 20 febbraio alle ore 19.00 con il concerto dal titolo "Mozart, il piacere della musica". Protagonista il quartetto d'archi formato da Raffaello Pilato e Aldo Traverso al violino, Marco Traverso alla viola, ed Emanuela Mosa al violoncello. Il concerto, realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Stato “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, rappresenta un emozionante omaggio al celebre musicista austriaco Wolfgang Amadeus Mozart.

In un'atmosfera affascinante e coinvolgente, grazie alla magia che solo la splendida musica dal vivo può creare, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi completamente nella bellezza dei suoni e delle armonie, e vivere un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. Un concerto di grande valenza ad ingresso gratuito, "Mozart, il piacere della musica", con Raffaello Pilato e Aldo Traverso al violino, Marco Traverso alla viola ed Emanuela Mosa al violoncello, è un evento da non perdere, con l'importante contributo del Conservatorio Bellini di Caltanissetta. “La musica è un dono che desideriamo possa arrivare a più persone possibili - spiega Michele Mosa, il direttore dell'Istituto Musicale - senza alcuna limitazioni, anche per questo motivo, in linea con l’Amministrazione comunale, l'ingresso ai concerti è gratuito. Mozart ci ha regalato un repertorio vastissimo, che varia molto tra stili e tipi di musica, e le melodie più belle verranno eseguite da un quartetto d'archi di altissimo livello”.

E aggiunge Marcella Natale, assessore alla Cultura: “assistere a questi splendidi concerti, in più nella prestigiosa cornice del Teatro Regina Margherita, rappresenta una splendida occasione di arricchimento culturale e personale, non solo per gli appassionati di musica classica. Invitiamo quindi tutti i cittadini del territorio a venire e vivere il teatro, la musica, la prosa e l'arte in tutte le sue forme”. Raffaello Pilato ha iniziato lo studio del violino sotto la guida del M° Ermanno Barbieri presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta. Vincitore di concorso per titoli ed esami è docente di ruolo di violino presso l’Istituto Superiore di Studi Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta. Aldo Traverso ha studiato sotto la guida di G. Leone e si è diploma in violino presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. È vincitore di Concorso presso il Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania e ricopre il ruolo di 1° violino dell’Orchestra d’Archi “I Nuovi Cameristi Italiani”. Marco Traverso, allievo del M° Giusto Cappone (1° Viola della flarmonica di Berlino), ha conseguito il diploma di viola e ha studiato Direzione d’Orchestra con il M° Massimo Padella. Ricercatore e studioso di Liuteria, ha pubblicato “Il Segreto”. Insegna Viola presso Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” Caltanissetta. Emanuela Mosa ha conseguito presso l’Istituto Superiore di Musica “V. Bellini” di Caltanissetta il Diploma Accademico di 1° livello e il Diploma Accademico di 2° livello in violoncello. È docente di violoncello presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta dell’Anno Accademico 2020/21.



