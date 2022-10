Eventi 183

Al teatro Margherita di Caltanissetta il concerto dell'orchestra di fiati dell'Istituto Bellini

Nel primo movimento molti sono i richiami alla Sicilia della dominazione araba e, nella parte finale, anche della dominazione spagnola

Redazione

02 Ottobre 2022 21:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/al-teatro-margherita-di-caltanissetta-il-concerto-dellorchestra-di-fiati-dellistituto-bellini Copia Link Condividi Notizia

Si terrà giorno 3 ottobre alle ore 19:30 al Teatro Regina Margherita il concerto dell’orchestra di fiati dell’Istituto Superiore di studi musicali “ V. Bellini “ di Caltanissetta diretta dal M. Angelo Licalsi. Sarà proposto un programma da concerto vario ed articolato comprendente composizioni originali per Symphonic band le quali ne metteranno in luce le potenzialità timbriche, dinamiche ed espressive. Di G. Holst sarà eseguita la 2 suite in Fa minore, composizione in 4 parti che elabora diversi temi popolari inglesi. Del compositore siciliano Marco Monitto sarà eseguita “Sikelian Suite” composta sui temi di tre canti medievali: Montedoro, Navaii e Cantata di Carnevale. Nel primo movimento molti sono i richiami alla Sicilia della dominazione araba e, nella parte finale, anche della dominazione spagnola.

Il secondo movimento, Navaii, è un Andante con armonizzazione moderna del tema principale che si alterna tra legni e ottoni, con soli di Oboe, Tromba e Corno. Il terzo movimento, che prende spunto dalla Cantata di Carnevale, è una tarantella molto brillante e vivace che esprime tutto il calore e il folklore della Sicilia.

Inoltre saranno eseguite “Isole Mediterranee” di Giuliano Mariotti, e Vallaspra di F. Creux composizioni in cui la musica ha la possibilità di evocare sensazioni ed emozioni che paesaggi, profumi e colori suscitano.



Si terrà giorno 3 ottobre alle ore 19:30 al Teatro Regina Margherita il concerto dell'orchestra di fiati dell'Istituto Superiore di studi musicali " V. Bellini " di Caltanissetta diretta dal M. Angelo Licalsi. Sarà proposto un programma da concerto vario ed articolato comprendente composizioni originali per Symphonic band le quali ne metteranno in luce le potenzialità timbriche, dinamiche ed espressive. Di G. Holst sarà eseguita la 2 suite in Fa minore, composizione in 4 parti che elabora diversi temi popolari inglesi. Del compositore siciliano Marco Monitto sarà eseguita "Sikelian Suite" composta sui temi di tre canti medievali: Montedoro, Navaii e Cantata di Carnevale. Nel primo movimento molti sono i richiami alla Sicilia della dominazione araba e, nella parte finale, anche della dominazione spagnola. Il secondo movimento, Navaii, è un Andante con armonizzazione moderna del tema principale che si alterna tra legni e ottoni, con soli di Oboe, Tromba e Corno. Il terzo movimento, che prende spunto dalla Cantata di Carnevale, è una tarantella molto brillante e vivace che esprime tutto il calore e il folklore della Sicilia.

Inoltre saranno eseguite "Isole Mediterranee" di Giuliano Mariotti, e Vallaspra di F. Creux composizioni in cui la musica ha la possibilità di evocare sensazioni ed emozioni che paesaggi, profumi e colori suscitano.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare