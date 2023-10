Salute 571

Al Sant'Elia di Caltanissetta visita del presidente Avis di Ragusa: presto un gemellaggio tra le due realtà

Oggi è cominciata anche l'attività di sensibilizzazione degli studenti: tante le adesioni tra i ragazzi della Ragioneria

Rita Cinardi

Mattinata ricca di impegni e iniziative per l'Avis di Caltanissetta. Dopo la visita del presidente dell'Avis di Ragusa è stata la volta dell'incontro con alcuni studenti per sensibilizzare sui temi delle donazioni. "Questa mattina - spiega il presidente dell'Avis Caltanissetta, Gaetano Giambusso - è venuto in visita al centro trasfusionale del Sant'Elia - il presidente dell'Avis di Ragusa, Paolo Roccuzzo, insieme a un altro delegato di Avis Ragusa, Attilio Greca. Lo scopo della visita era quello di confrontarsi per migliorare sempre di più la nostra attività. L'obiettivo è quello di avviare un gemellaggio con l'Avis di Ragusa e proporre iniziative comuni. Oggi abbiamo anche iniziato l'attività di sensibilizzazione sulla donazione del sangue nelle scuole, in via Turati, con i ragazzi della Ragioneria e abbiamo raccolto tante adesioni e gli studenti si sono mostrati molto entusiasti. Anche alcuni docenti si sono iscritti all'associazione per venire a donare il sangue. Erano presenti il presidente Gaetano Giambusso, il segretario dell'associazione Michele Melilli e il dottore Benedetto Trobia".

"Diventare donatori di sangue fin da giovani - dice il dottore Trobia - significa contribuire con un gesto spontaneo a salvare la vita del nostro prossimo. La donazione di sangue richiede di mantenersi in buona salute ed evitare comportamenti scorretti. Per aiutare il prossimo, per salvare delle vite umane, dobbiamo innanzitutto amare noi stessi e tutelare il nostro benessere. Siamo davvero felici di avere contribuito con questo incontro ad aiutare a formare i giovani sull’importanza di donare sangue.



