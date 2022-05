Salute 325

Al Sant'Elia di Caltanissetta torna operativo il blocco operatorio, Trobia: "Il lavoro di squadra è stato fondamentale"

Già ieri sono stati effettuati all'interno del blocco i primi interventi, fermo restando che quelli in urgenza sono sempre stati garantiti

Rita Cinardi

Il blocco operatorio del Sant’Elia da ieri è tornato completamente operativo. Ad annunciarlo è il direttore sanitario di presidio Benedetto Trobia che, con le sue dichiarazioni, ha smentito le fake news circolate sui social nelle ultime ore su alcuni gruppi facebook. "Grazie al lavoro svolto da tutti gli operatori coinvolti - dice Trobia - dal responsabile del blocco operatorio Giovanni Di Lorenzo, ai dipendenti dell’Ufficio Tecnico, alle ditte che hanno effettuato la manutenzione e i campionamenti per verificare che non ci fossero problemi di natura igienico-sanitario, abbiamo riaperto in sicurezza. Ringrazio anche i colleghi anestesisti per la grande solerzia grazie alla quale hanno permesso il ripristino degli interventi. Il primario Giancarlo Foresta per quanto riguarda gli interventi in urgenza e la dottoressa Maria Carmela Lunetta per gli interventi in elezione. Già ieri sono stati eseguiti i primi interventi nel blocco, fermo restando che quelli in emergenza in questa settimana sono stati sempre garantiti, compresi quelli effettuati su pazienti positivi al covid. In questa settimana sono stati analizzati i problemi che hanno determinato questo allegamento e sono stati risolti definitivamente. Dopo la pulizia e la sanificazione del blocco ci siamo anche accertati che tutti i parametri siano nella norma per abbattere completamente il rischio di infezioni".



