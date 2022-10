Salute 1187

Al Sant'Elia di Caltanissetta primi quattro casi di cisti sacrococcigea trattati con il laser

Il dottore Giovanni Di Lorenzo spiega vantaggi per paziente e azienda sanitaria di questa nuova metodica

Rita Cinardi

A Caltanissetta i primi casi di Sinus pilonidalis, meglio conosciuta come cisti sacrococcigea, trattati con il laser. A presentare l'ultima novità dell'ospedale Sant'Elia, l'Unità operativa complessa di Chirurgia generale, diretta da Giovanni Ciaccio, insieme all’Unità operativa semplice dipartimentale, a valenza aziendale “coordinamento sale operatorie” diretta dal dottore Giovanni Di Lorenzo. "Abbiamo iniziato con i sinus pilonidali - spiega Di Lorenzo - e espanderemo la chirurgia con il laser a patologie proctologiche, ginecologiche, urologiche e vascolare. Abbiamo già operato quattro pazienti, una donna e tre uomini. L’incidenza di questa lesione è altissima, è una delle patologie benigne più frequenti tra i giovani

Patologie chirurgiche un tempo appannaggio della chirurgia tradizionale, per intenderci con il bisturi - continua il medico- oggi a Caltanissetta sono eseguibili con la metodica laser che permette una riduzione del dolore intra e post operatorio, una rapida ripresa dell’attività lavorativa, annullando il ricovero ospedaliero. I pazienti, infatti, dopo poche ore dall’intervento possono tranquillamente raggiungere il proprio domicilio. Metodica all’avanguardia anche perché non prevede l’applicazione di punti di sutura e quindi successive medicazioni. In sintesi il tutto si traduce in una significativa riduzione dei costi per l’azienda con ottimi risultati per il paziente". Nella foto da sinistra il primario del reparto di Chirurgia Generale Giovanni Ciaccio, il primario della Uosd "coordinamento sale operatorie Giovanni Di Lorenzo, e il chirurgo Michele Cammarata.



