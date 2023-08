Salute 1568

Open day al Sant'Elia di Caltanissetta: il 29 e il 31 agosto saranno eseguite mammografie gratuite per donne tra i 50 e i 69 anni

Ecco chi contattare per prenotare il proprio esame cui seguirà, se necessario, una visita e un'ecografia

Rita Cinardi

Due giornate dedicate allo screening mammografico gratuito si terranno all'ospedale Sant'Elia per prevenire il tumore al seno. Ancora una volta l'Asp di Caltanissetta mette a disposizione le sue professionalità per fare prevenzione tra la popolazione, questa volta al femminile. Il 29 e il 31 agosto le donne con un'età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno eseguire una mammografia cui seguirà, qualora fosse necessario, visita ed ecografia. Per prenotare l'esame basterà contattare il numero 0934-559459 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.

L'evento, voluto fortemente dal direttore sanitario aziendale Luciano Fiorella, è stato organizzato grazie al centro gestionale screening dell'Asp di Caltanissetta guidato dall'oncologa Maria Milena Sanfilippo, con il supporto della dottoressa Giuseppina Guadagnino, responsabile della Unità Operativa Semplice screening del carcinoma della mammella. "Tale attività – dice la dottoressa Sanfilippo - mira a sensibilizzare e avvicinare la popolazione alla prevenzione, considerata oggi lo strumento più efficace per guarire le malattie”. L'iniziativa sarà realizza con la collaborazione dell'associazione di volontariato "Progetto Luna".



