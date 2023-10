Salute 255

Al Sant'Elia di Caltanissetta è arrivato il nuovo vaccino anti-Covid aggiornato alla variante XBB 1.5

Sarà possibile sottoporsi a vaccinazione il mercoledì e la domenica pomeriggio, ma per questa settimana, con il nuovo vaccino si parte da domenica

Rita Cinardi

Arrivato anche all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta il nuovo vaccino pfizer anticovid per la variante XBB 1.5. Sarà possibile sottoporsi a vaccinazione nella palazzina C dell'ospedale, senza alcuna prenotazione, il mercoledì e la domenica pomeriggio dalle 15 alle 18.45. Con il nuovo vaccino però si partirà da questa domenica mentre mercoledì sarà ancora possibile fare il vecchio vaccino. Dalla prossima settimana invece si potrà scegliere tra i due giorni della settimana. Per chi ha già fatto tutti i vaccini si tratta della sesta dose. Il nuovo vaccino potrà essere fatto anche da chi deve ancora cominciare il ciclo primario. Nella stessa seduta si potrà fare comporaneamente anche il vaccino antinfluenzale. Diversamente lo si potrà fare anche nei giorni seguenti. L'unico vaccino per il quale si dovrà attendere 4 settimane è quello contro il vaiolo delle scimmie.



