Cronaca 292

Al parco Dubini di Caltanissetta la realizzazione di una Rems: Legambiente chiede incontro all'Asp

La preoccupazione del presidente Ivo Cigna che reputa la realizzazione della struttura "una idea scellerata"

Redazione

16 Marzo 2023 11:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/al-parco-dubini-di-caltanissetta-la-realizzazione-di-una-rems-legambiente-chiede-incontro-allasp Copia Link Condividi Notizia

Il presidente di Legambiente Caltanissetta, Ivo Cigna, ha chiesto un incontro urgente al commissario dell'Asp di Caltanissetta per la possibile realizzazione di una Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza sanitaria) al parco Dubini di Caltanissetta. Secondo il presidente dell'associazione è "un'idea scellerata" visto che il parco è diventato un gioiello naturalistico. Da qui la richiesta di un incontro chiarificatore con i vertici aziendali e "in assenza di rapide risposte questa associazione, insieme ad altre organizzazioni della città, chiamerà a raccolta i cittadini nisseni per opporsi all’ennesimo scippo".



Il presidente di Legambiente Caltanissetta, Ivo Cigna, ha chiesto un incontro urgente al commissario dell'Asp di Caltanissetta per la possibile realizzazione di una Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza sanitaria) al parco Dubini di Caltanissetta. Secondo il presidente dell'associazione è "un'idea scellerata" visto che il parco è diventato un gioiello naturalistico. Da qui la richiesta di un incontro chiarificatore con i vertici aziendali e "in assenza di rapide risposte questa associazione, insieme ad altre organizzazioni della città, chiamerà a raccolta i cittadini nisseni per opporsi all'ennesimo scippo".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare