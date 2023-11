Cronaca 595

Al palazzo di giustizia di Caltanissetta un'aula penale intitolata all'avvocato Filippo Siciliano

Ricordato da amici e colleghi come maestro, come avvocato gentiluomo, misurato, dotato di abile eloquio e di persuasività eccelsa

Redazione

Un’aula penale del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta è stata intitolata all'avvocato Filippo Siciliano, principe del foro. La cerimonia dell’intitolazione si è svolta stamane alla presenza delle figlie Raffaella e Maria Rosa che hanno scoperto la targa. La figura dell’avvocato Filippo Siciliano è stata ricordata, alla presenza di familiari, avvocati, magistrati e anche comuni cittadini che l’hanno conosciuto e apprezzato, dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, avvocato Alfredo Saia, dal membro del Consiglio Nazionale Forense, avvocato Tonino Gagliano, dall’avvocato. Giuseppe Dacquì, dal presidente della Camera Penale, avvocato Sergio Iacona, dal giudice Giovambattista Tona e dal presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, Maria Grazia Vagliasindi che, unitamente al foro nisseno, ha voluto fortemente dedicargli un’aula. Filippo Siciliano è stato ricordato come maestro, come avvocato gentiluomo, misurato, dotato di abile eloquio e di persuasività eccelsa. Sono state ricordate le sue arringhe, taluna delle quali ha raggiunto la fama nazionale e molti anedotti che l’hanno visto protagonista. La Presidente Vagliasindi ha anche letto una poesia, "Viandante", scritta dall’avvocato Siciliano cosi volendolo ricordare anche come Poeta. Filippo Siciliano è stato Presidente dell’ordine degli avvocati, più volte membro del Consiglio Nazionale Forense nonché membro della Commissione Ministeriale Grosso per la riforma del codice penale.



