Al Palasport "Peppe Maira" di San Cataldo appuntamento il 22 ottobre con il Fluo Party

Obiettivo principale quello di diffondere e attuare quotidianamente comportamenti sensibili alla legalità

Redazione

L’educazione alla legalità è un valore trasversale che vede partecipi tutti gli organizzatori guidati dal sottoscritto e la propria società, impegnati nella realizzazione dell’evento musicale più atteso dai nostri coetanei, il “FLUO PARTY 7.0” del 22/10/2022 Al Palasport “Peppe Maira” di San Cataldo. Un’educazione solida, che conosca le problematiche ed i pericoli del mondo che la circonda per imparare a prevenirli o tentare di risolverli. Il tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide che siamo chiamati a combattere, a cominciare dalla lotta per una società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri. In questi giorni di grande attenzione ai problemi della sicurezza, ma anche di tanti episodi di nuova intolleranza, è giusto ricordarci che la convivenza civile è frutto di una riflessione culturale, faticosa e affascinante, che ci permette di guardare all’altro come a “un altro noi”, a una persona con cui dialogare e insieme alla quale condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri.

L’OBIETTIVO PRINCIPALE è quello di diffondere e attuare quotidianamente, comportamenti sensibili alla legalità quali: il rispetto delle REGOLE scolastiche e sociali; stimolare il pensiero sociale come una speranza per un FUTURO MIGLIORE; sensibilizzare noi giovani al rispetto e alla VALORIZZAZIONE dei beni pubblici; stimolare i giovani verso un pensiero critico che esca dall'ottica dell'”Io” e si diriga verso il pensiero del “Noi”, incrementando la riflessione sui valori civili e sulla DEMOCRAZIA.

Tale progetto è mirato ad educare i nostri coetanei e non solo, alla solidarietà e alla tolleranza, sviluppando le capacità di collaborare e comunicare. Un uomo è un cittadino, quel cittadino che vuole acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, consapevole di essere un GIOVANE che gradisce vivere nel rispetto degli altri e della loro dignità; sviluppando il senso critico per scoprire di conseguenza i percorsi nascosti dell’illegalità.

Noi vogliamo trasmettere valori e modelli culturali di contrasto al mondo del NO ALLA LEGALITA’, accrescendo sempre più il desiderio di un mondo pieno di: “SI, io sto con la legalità”. Noi desideriamo educare alla legalità nelle scuole e nelle istituzioni. Acquisendo la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare SOPRATTUTTO le soluzioni, che diventino scuola di esercizio all'appartenenza nella società. Il nostro ulteriore intento è quello di fa sviluppare la capacità del "comprendere" come strumento per una migliore integrazione della propria personalità e relazionalità. Al centro dell’azione educativa va posta la “persona” giovane, come protagonista nella propria comunità ed il valore positivo delle regole, intese non come mezzo frustrante e punitivo o di affermazione di autorità, bensì in primo luogo come strumento di aiuto alla crescita di ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla propria realizzazione.

NOI … NOI … NOI … CI CREDIAMO

Lo staff di Fluo Party



