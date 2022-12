Eventi 211

Al Museo diocesano di Caltanissetta sarà inaugurata la mostra di Melo Minnella sulle tradizioni natalizie siciliane

Nato a Mussomeli nel 1937, Melo Minnella negli ultimi cinquant’anni è stato autore di numerose pubblicazioni tra cui – insieme ad Antonino Buttitta – "Natale in Sicilia", da cui la mostra trae ispirazione

Redazione

03 Dicembre 2022

Mercoledì 7 dicembre 2022, alle ore 18.30, promossa dal Museo diocesano “Mons. Giovanni Speciale” di Caltanissetta, sarà inaugurata, alla presenza del Vescovo, Mons. Mario Russotto, una mostra fotografica sulle tradizioni natalizie in Sicilia. Di Melo Minnella, – l’artista autore degli scatti che saranno ‘soggetto’ della mostra – Leonardo Sciascia, suo grande amico, scrive: «La fotografia è un attimo di irripetibile equilibrio tra il fatto e il sentimento, tra il contenuto e la forma e in questo Melo Minnella è un grande maestro che racconta la sua Sicilia». Lo sguardo attento di Minnella osserva infatti con passione il mistero della sua isola e lo racconta cercando emozioni e comunicandole. Le feste siciliane – che pensa abbiano «sempre un minimo di pazzia che le differenzia spesso dal resto del mondo» – lo attraggono particolarmente, e ai suoi reportage affida la custodia di un immenso patrimonio immateriale: foto che assumono forma d’arte, un racconto poetico che ha valore di documento antropologico e sociale.

Nato a Mussomeli nel 1937, Melo Minnella negli ultimi cinquant’anni è stato autore di numerose pubblicazioni tra cui – insieme ad Antonino Buttitta – “Natale in Sicilia”, da cui la mostra trae ispirazione. L’esposizione gioca sull’efficacia del bianco e nero delle immagini, che immortalano sacre rappresentazioni, presepi viventi e novene, diffusi in tutta la Sicilia, anche nelle isole minori, forme di devozione popolare che idealmente rievocano il primo presepe vivente della storia, realizzato la notte di Natale del 1223 da San Francesco nel borgo medievale di Greccio. A sottolineare l’importanza del presepe, all’interno dell’esposizione sarà in mostra il prezioso Presepe in marmo alabastrino, Adorazione dei pastori, di ignoto scultore trapanese del XVII sec. proveniente da Santa Caterina Villarmosa, un manufatto artistico di rara bellezza, inserito da Melo Minnella nella pubblicazione del 2003, normalmente esposto nelle sale del museo. Sarà presente l’Autore. La mostra sarà visitabile dal 7 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 nei seguenti orari:9.00 - 12.30, 16.00 -18.30; sabato pomeriggio e domenica chiuso. Per gruppi di almeno 20 persone è possibile organizzare apposite visite.



© Riproduzione riservata

