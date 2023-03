Eventi 167

Al museo diocesano di Caltanissetta la Passione di Dürer, il genio che ispirò Raffaello

Le xilografie saranno esposte insieme con lo Spasimo di Sicilia nisseno appena restaurato e la placchetta smaltata di Limoges

Redazione

13 Marzo 2023 12:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/al-museo-diocesano-di-caltanissetta-la-passione-di-drer-il-genio-che-ispiro-raffaello Copia Link Condividi Notizia

Giovedì 16 marzo 2023 alle 10,30 al Museo Diocesano di Caltanissetta, si terrà la conferenza stampa di presentazione e l’anteprima per i giornalisti di “Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer”. La mostra, in occasione del quarantennale del MUDIC e in concomitanza con la Pasqua, fa arrivare per la prima volta nel capoluogo nisseno le incisioni della Piccola e Grande Passione del genio tedesco che rivoluzionò le tecniche delle arti grafiche, ispirando anche Raffaello.

Le xilografie saranno esposte insieme con lo Spasimo di Sicilia nisseno appena restaurato e la placchetta smaltata di Limoges, raffigurante il Sudario della Veronica tra i Santi Pietro e Paolo. In contemporanea alla mostra di Dürer, in un’altra ala del museo, in mostra anche gli scatti della fotografa siciliana Ursula Costa, dedicati alla Settimana Santa di Caltanissetta. Alla conferenza stampa di presentazione di “Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer”, saranno presenti la soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Caltanissetta, Daniela Vullo; il direttore del Museo Diocesano, Giuseppe Di Vita; la restauratrice dello Spasimo di Sicilia nisseno, Belinda Giambra; il curatore della mostra fotografica “Nel gesto, fotogrammi di un racconto” di Ursula Costa, Carlo Sillitti insieme con l’artista; Giulio Giallombardo della Fondazione Le Vie dei Tesori.

Organizzata dal MUDIC con il patrocinio della Diocesi di Caltanissetta, della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Caltanissetta e dell’assessorato Turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana, “Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer” si svolge in collaborazione con la Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” e la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis di Palermo. Partner dell’iniziativa, la Fondazione Le Vie dei Tesori. Sponsor, la Banca di credito cooperativo “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo. Inaugurazione aperta al pubblico, giovedì 16 marzo alle 18,30.



Giovedì 16 marzo 2023 alle 10,30 al Museo Diocesano di Caltanissetta, si terrà la conferenza stampa di presentazione e l'anteprima per i giornalisti di "Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer". La mostra, in occasione del quarantennale del MUDIC e in concomitanza con la Pasqua, fa arrivare per la prima volta nel capoluogo nisseno le incisioni della Piccola e Grande Passione del genio tedesco che rivoluzionò le tecniche delle arti grafiche, ispirando anche Raffaello. Le xilografie saranno esposte insieme con lo Spasimo di Sicilia nisseno appena restaurato e la placchetta smaltata di Limoges, raffigurante il Sudario della Veronica tra i Santi Pietro e Paolo. In contemporanea alla mostra di Dürer, in un'altra ala del museo, in mostra anche gli scatti della fotografa siciliana Ursula Costa, dedicati alla Settimana Santa di Caltanissetta. Alla conferenza stampa di presentazione di "Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer", saranno presenti la soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Caltanissetta, Daniela Vullo; il direttore del Museo Diocesano, Giuseppe Di Vita; la restauratrice dello Spasimo di Sicilia nisseno, Belinda Giambra; il curatore della mostra fotografica "Nel gesto, fotogrammi di un racconto" di Ursula Costa, Carlo Sillitti insieme con l'artista; Giulio Giallombardo della Fondazione Le Vie dei Tesori. Organizzata dal MUDIC con il patrocinio della Diocesi di Caltanissetta, della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Caltanissetta e dell'assessorato Turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana, "Imago Christi. La Passione nel segno di Albrecht Dürer" si svolge in collaborazione con la Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace" e la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis di Palermo. Partner dell'iniziativa, la Fondazione Le Vie dei Tesori. Sponsor, la Banca di credito cooperativo "G. Toniolo e San Michele" di San Cataldo. Inaugurazione aperta al pubblico, giovedì 16 marzo alle 18,30.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare