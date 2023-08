Eventi 545

Al museo di Marianopoli "L'antico sì", una mostra sulle tradizioni dei riti nuziali in Sicilia

E' possibile "viaggiare" alla scoperta di tradizioni popolari e culturali, incontrando usi e costumi nuziali secolari

Redazione

09 Agosto 2023 13:49 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/al-museo-di-marianopoli-lantico-si-una-mostra-sullantico-rito-nuziale-in-sicilia Copia Link Condividi Notizia

Galllery

Fino al 20 agosto 2023 si terrà, al Museo archeologico e al Museo etnografico della vita contadina di Marianopoli (CL), l’allestimento storico museale itinerante “L’Antico Si”, organizzato dalla Galleria EtnoAntropologica, patrocinato dal Comune di Marianopoli (CL) e parco archeologico di Gela /museo di Marianopoli. In un’ampia e suggestiva area museale allestita con preziosi, tessuti ed oggetti antichi, legati al rito nuziale in Sicilia, è possibile "viaggiare" alla scoperta di tradizioni popolari e culturali, incontrando usi e costumi nuziali secolari tipici del territorio siciliano.

Circa cinque comunità espongono pezzi unici che testimoniano l’importanza dell’artigianato locale risalente ad un periodo compreso tra ottocento ed anni sessanta del novecento. L’allestimento storico a Marianopoli presenta pezzi importanti del territorio e singolari. Sono presenti atti dotali provenienti da Solarino (Sr) e da Marianopoli (CL) che hanno offerto l’opportunità di confronto e di lettura storica per comprendere le dinamiche matrimoniali. L’allestimento itinerante,coordinato in tutta la Sicilia dalla professoressa Laura Liistro, è stato curato e diretto nel comune di Marianopoli da Anna Mastrosimone che è riuscita, in modo peculiare, a far rivivere oggetti chiusi nei cassetti da anni e a coinvolgere la comunità nel rivivere l’antico rito nuziale. L’evento, che è stato inaugurato il 28 luglio, rientra nel calendario degli eventi comunali e permette di poter visitare le aree museali interessate fino alle ore 24.00



Fino al 20 agosto 2023 si terrà, al Museo archeologico e al Museo etnografico della vita contadina di Marianopoli (CL), l'allestimento storico museale itinerante "L'Antico Si", organizzato dalla Galleria EtnoAntropologica, patrocinato dal Comune di Marianopoli (CL) e parco archeologico di Gela /museo di Marianopoli. In un'ampia e suggestiva area museale allestita con preziosi, tessuti ed oggetti antichi, legati al rito nuziale in Sicilia, è possibile "viaggiare" alla scoperta di tradizioni popolari e culturali, incontrando usi e costumi nuziali secolari tipici del territorio siciliano. Circa cinque comunità espongono pezzi unici che testimoniano l'importanza dell'artigianato locale risalente ad un periodo compreso tra ottocento ed anni sessanta del novecento. L'allestimento storico a Marianopoli presenta pezzi importanti del territorio e singolari. Sono presenti atti dotali provenienti da Solarino (Sr) e da Marianopoli (CL) che hanno offerto l'opportunità di confronto e di lettura storica per comprendere le dinamiche matrimoniali. L'allestimento itinerante,coordinato in tutta la Sicilia dalla professoressa Laura Liistro, è stato curato e diretto nel comune di Marianopoli da Anna Mastrosimone che è riuscita, in modo peculiare, a far rivivere oggetti chiusi nei cassetti da anni e a coinvolgere la comunità nel rivivere l'antico rito nuziale. L'evento, che è stato inaugurato il 28 luglio, rientra nel calendario degli eventi comunali e permette di poter visitare le aree museali interessate fino alle ore 24.00

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare