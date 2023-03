Al "Marco Tomaselli" di Caltanissetta l'entusiasmo del Catania neo promosso in serie C: ha battuto il Canicattì

I servizi di ordine pubblico disposti dal questore Emanuele Ricifari hanno garantito un sereno svolgimento della manifestazione sportiva

Redazione

Oltre 4600 tifosi, la maggior parte dei quali etnei, oggi nello stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta hanno assistito all'incontro di calcio "Canicattì - Catania", valevole per il campionato nazionale di serie D, girone I. L'incontro, che è terminato 1-4 per il neo promosso Catania in serie C, si è svolto senza alcuna criticità, grazie alla collaborazione delle due società che hanno disputato il match, alla disponibilità della Nissa che lo ha ospitato, e alla responsabilità dimostrata dalle due tifoserie.

I servizi di ordine pubblico disposti dal Questore, ai quali hanno concorso tutte le Forze di polizia territoriali e assegnate di rinforzo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, hanno garantito un sereno svolgimento della manifestazione sportiva e consentito agli appassionati di calcio di assistere all’incontro in piena sicurezza. Al termine dell'incontro il questore Ricifari ha ringraziato le Forze dell'ordine ed entrambe le tifoserie per il buon esito di questa appassionante giornata di sport!



