Al liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta si è concluso il progetto "Girls Code it better"

Al liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta si è concluso il progetto "Girls Code it better"

L'iniziativa per avvicinare le ragazze alle discipline Stem in un mondo sempre più tecnologico

Redazione

Al Liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta si è svolto l’evento finale del progetto "Girls Code it better", alla presenza dell’assessora dott.ssa Grazia Giammusso, al presidente dell’Ordine regionale degli Ingegneri ing. Fabio Corvo, oltre che ai genitori, ai docenti, agli amici delle ragazze protagoniste del progetto. Girls Code It Better è un progetto di Officina Futuro Fondazione W- Group che ha voluto stimolare le ragazze ad avvicinarsi alle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) perché in un mondo sempre più “tecnologico” le aziende hanno bisogno di persone con competenze tecniche e, ad oggi, a questa competizione partecipano molto poco le ragazze.

Il progetto ha interessato circa 130 scuole Superiori di I e II grado di tutto il territorio nazionale e per ogni scuola si è creato un Club di ragazze che, seguito da un docente tutor ed un coach maker, ha lavorato ad una area di interesse per le studentesse. Per il club del Ruggero Settimo il coach maker è stato Kevin Gallina, e la coach docente Silvia Pignatone. Sedici le ragazze della scuola coinvolte: Martina Amico, Francesca Arnone, Ylenia Diblio, Gloria Digiugno, Sofia Falzone, Federica Ferreri, Federica Giarratano, Martina Giglio, Francesca Iacuzzo, Ludovica Maggiore, Serena Mazzarisi, Roberta Miraglia, Maria Aurora Riggi, Carola Scarantino, Federica Sollami e Michela Taurasi.

Il Club del Ruggero Settimo ha scelto di trattare la tematica del benessere a scuola e, confidando sulla specificità disciplinare e tecnologica del coach maker ha progettato manufatti in digitale, li ha stampati in 3D e li ha realizzati con materiali idonei, tutto questo con spirito creativo e innovativo. L’evento del 10 maggio è stata la presentazione al territorio dell’impegnativo percorso intrapreso dalle ragazze che hanno spiegato il senso del loro lavoro, hanno presentato i progetti in digitale e i modelli realizzati ma, soprattutto hanno condiviso il valore di quanto vissuto, specialmente in ottica di auto-orientamento e di scelte di studi.

Alla proposta della prof.ssa Pignatone che sottolineava la necessità di aprire al territorio il nuovo progetto di Girls code it better per il prossimo anno, l’assessora Giammusso e l’ingegnere Corvo hanno risposto entusiasticamente, dichiarando la propria disponibilità ad intervenire negli ambiti di propria pertinenza. Ha concluso l’evento la Ds Irene Cinzia Maria Collerone che ha ricordato come il Liceo “Ruggero Settimo” è impegnato da tanti anni nelle attività di orientamento alla scelta, con una certa attenzione alla promozione di attività che conducano le studentesse e gli studenti a compiere scelte consapevoli, documentate e libere da qualsivoglia limite, anche di genere.



