Al liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta sarà presentato il libro "Ti bacio quando torno" su Santina Cannella

La talentuosa studentessa della scuola fu uccisa dal fidanzato respinto nel 1954

Il 25 novembre 2022 alle ore 9:00 nell'Aula Magna del Liceo Classico, Linguistico, Coreutico "R. Settimo" si celebrerà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella scuola in particolare dedicata alla memoria di Santina Cannella, una talentuosa studentessa della scuola uccisa dal fidanzato respinto nel 1954. La giornata si aprirà con i saluti della Dirigente del Liceo "R. Settimo" Irene Cinzia Maria Collerone, ai quali seguiranno brevi interventi delle autorità cittadine. Condurranno l'evento il prof. Liborio Giunta e lo studente Andrea Amico, con in apertura una performance della classe VAD del Coreutico coordinata dalla prof. Dominique Cavallaro. Seguirà un video su Santina Cannella con documenti d'epoca.

Il cuore della manifestazione sarà la presentazione del libro: “Ti bacio quando torno”, una ricca ricostruzione storica della vicenda di Santina, ad opera di Cataldo Lo Iacono e Salvatore Lombardo, con la prefazione di Irene Cinzia Maria Collerone e note storiche del prof. Arcangelo Vullo. Modererà la prof Aurelia Speziale. Seguiranno la proiezione di un video a cura del dott Cataldo Lo Iacono e la descrizione di alcune riproduzioni di opere realizzate dalla classe 5CL coordinata dalla prof. Elisabetta Civiletto. Si entrerà quindi nel cuore del ricordo attraverso la cartolina realizzata per l’annullo filatelico dalla prof. Alessia Cacciatore e verrà letto un breve lettura di un dialogo a cura degli studenti Gianmarco Maida e Martina Giglio, con premessa di Romina Ristagno e Francesco Perri coordinati dalla prof. Valeria Natale.

Ci si sposterà quindi nell'aula 201 che verrà intitolata a SANTINA CANNELLA con apposizione di una targa in memoria. I presenti potranno a conclusione ritirare la cartolina celebrativa sulla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” in ricordo di Santina Cannella e farsi apporre l'annullo filatelico voluto dalla famiglia Cannella, attività, quest'ultima, a cura del prof. Fabio Fiorenza. Chi fosse interessato alla drammatica vicenda e al ricordo di Santina sarà benvenuto all'evento.



