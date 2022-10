Al liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta polizia e carabinieri incontrano i giovani per parlare di legalità

Stamattina il Medico Superiore della Polizia di Stato dr Salvatore Di Benedetto, dirigente dell'Ufficio Sanitario della Questura di Caltanissetta, e il tenente Giorgio Rapuano, Comandante della Sezione Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Caltanissetta, sono intervenuti, in qualità di relatori, nell'auditorium del Liceo Classico Linguistico Coreutico "Ruggero Settimo" di Caltanissetta dove si è tenuto il secondo convegno finalizzato alla diffusione della cultura della legalità rivolto agli studenti delle classi della scuola secondaria di secondo grado. L'iniziativa è curata dai promotori del "No violence, safe party - fluo party 7.0". La manifestazione che nasce nel 2014 con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani al principio della "non violenza" è dedicata al giovane sancataldese Cataldo Naro, ucciso in una discoteca di Palermo.