Attualita 128

Al liceo "Mignosi" di Caltanissetta avviato il progetto "La mia salute nel rispetto dell'ambiente"

E' finalizzato a promuovere un dialogo aperto tra scienza e società, attraverso un approccio multidisciplinare

Redazione

07 Marzo 2023 12:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/al-liceo-mignosi-di-caltanissetta-avviato-il-progetto-la-mia-salute-nel-rispetto-dellambiente Copia Link Condividi Notizia

E' stato avviato presso il Liceo Classico Paritario " Pietro Mignosi" di Caltanissetta il progetto “La mia salute nel rispetto dell’ambiente”, inserito nel programma formativo e di orientamento (P.C.T.O.) e rivolto agli studenti del terzo e quarto anno. Il progetto è stato ideato in collaborazione con XEIRON Centro Studi S.r.l.s. e XEIRON - Associazione Formazione e Progettazione ed è finalizzato a promuovere un dialogo aperto tra scienza e società, attraverso un approccio multidisciplinare, per offrire un quadro completo sull’alimentazione nelle sue poliedriche dimensioni: dalla sostenibilità ambientale ai temi della salute e delle diete, dal mondo dei valori culturali, della ricchezza e della diversità nutritiva all’equità e alla sicurezza alimentare, così da superare la visione ristretta della mera produzione e promuovere il benessere delle persone, salvaguardando, al contempo, quello del nostro Pianeta.

L’iniziativa progettuale è stata suddivisa in tre macro-aree per garantire una maggiore efficacia e fattibilità: “alimentazione e salute”, “alimentazione e sostenibilità”, “alimentazione e solidarietà”, ognuna delle quali prevede l'intervento di un’équipe composta da professionalità complementari, operanti nel settore sociosanitario e agroalimentare.

Le attività programmate, quali workshop, simulazioni manipolative e ludico-formative, uscite e visite didattiche, hanno un taglio fortemente operativo e consentono anche l'apertura alle realtà del nostro territorio e il potenziamento delle competenze personali, relazionali, cognitive e organizzative degli allievi, oltre che l'acquisizione di un metodo di ricerca-azione partecipativa (applicabile nell’immediato in campo scientifico, ma spendibile, successivamente, anche in situazioni di lavoro/studio.

Il primo incontro informativo, “il sentiero delle professioni”, è stato appositamente progettato dalla Dott.ssa Laura Clorinda Rinaldi (Psicologa e Psicoterapeuta), per presentare agli alunni il ventaglio degli elementi cardine dei molteplici CdL più idonei al suddetto contesto lavorativo; cui ha fatto seguito, un workshop formativo sulla natura invisibile dei nutrienti, sulle proprietà degli alimenti e sulle caratteristiche delle bevande, condotto dalle Prof.sse Erina Rinaldi (Docente di Scienze Naturali dell’Istituto) e Stefania Gentile (Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Agrarie), che hanno fornito, in tal modo, i requisiti basilari della “scienza della nutrizione”.

Nella seconda sessione, non casualmente intitolata “il gusto del giusto!”, la Dott.ssa Carla Sillitti (Biologa Nutrizionista), ha presentato alcuni aspetti professionali del Biologo Nutrizionista, esercitati a vantaggio e a tutela del singolo individuo e/o della collettività, quali: la valutazione dello stato nutrizionale, dei bisogni nutritivi ed energetici; lo studio della composizione corporea; l’elaborazione e la determinazione di diete equilibrate, salutari e sostenibili, finalizzate al mantenimento dello stato di salute, sottolineando la rilevanza, a tal proposito, della dieta mediterranea, quale modello alimentare riconosciuto dall’Unesco “patrimonio immateriale dell’Umanità”. Partendo da queste osservazioni, gli studenti stanno già lavorando, alla realizzazione del “nostro ricettario salutare”, coadiuvati dalla Prof.ssa Ilenia Guarneri (Docente di Greco e Latino dell’Istituto), nel peculiare ruolo di Food Influencer/Food Blogger (alcune ricette saranno condivise e degustate nella giornata conclusiva del progetto al fine di promuovere il cibo come strumento per radicare nella cultura delle nuove generazioni i valori della cittadinanza globale). L’emozionante evento conclusivo, rappresentato dalle testimonianze della Dott.ssa Veronica Madonna (Biologa Nutrizionista e fondatrice dell’Associazione Nutrizionisti senza Frontiere) e, in collegamento remoto dal Guatemala, del Dott. Vincenzo Neglia (Biologo Nutrizionista e volontario dell’Associazione Nutrizionisti senza Frontiere), ha permesso di puntualizzare la necessità, di ridurre perdite e sprechi alimentari, per fornire cibo sufficiente ed equo per tutti, in sintonia con gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e di illustrare, in quest’ottica, il prezioso impegno svolto dai Nutrizionisti senza Frontiere, per migliorare le condizioni di vita, di nutrizione e di salute dei bambini e delle persone in difficoltà, in Italia e nel sud del mondo.

La terza sessione si è focalizzata sulla figura del Medico. Prezioso si è rivelato, il contributo del Dott. Calogero Cravotta (Medico Chirurgo, specializzando in MMG), che, in un primo momento, ha parlato della personale esperienza universitaria e professionale, illustrando agli studenti le principali tappe del CdL in medicina e chirurgia e della scuola di specializzazione, e successivamente, ha approfondito i temi riguardanti l’indissolubile e complessa relazione cibo/salute. Infine, un entusiasmante viaggio virtuale all’interno del cuore è stato condotto dal Dott. Calogero Geraci (Medico Chirurgo, specialista in Cardiologia), che ha guidato gli studenti a rilevare il battito cardiaco e a riconoscere le principali aritmie, rendendoli consapevoli, di conseguenza, di come sia di fondamentale importanza mantenere il cuore sano e in forma, affinché esso possa dirigere armonicamente lo spartito della nostra vita. “Muoviti al ritmo del cuore, alimentandoti in maniera sana ed equilibrata”, quindi, il monito dei professionisti in questa prima parte dell’iniziativa progettuale.

Il percorso P.C.T.O. proseguirà con altre giornate di orientamento e formazione delle competenze, che vedrà coinvolte ulteriori e importanti figure professionali, quali: personal trainer, preparatori atletici, C.R.I. (Comitato di Caltanissetta), ingegneri chimici, dottori in scienze e tecnologie agrarie, esperti del settore enogastronomico, enti privati e pubblici del territorio nisseno, nel complesso coordinati dalla Prof.ssa Luigia Perricone (C.A.D.E. del Liceo Classico Paritario P. Mignosi), dalla Dott.ssa Laura Clorinda Rinaldi (Psicologa e Psicoterapeuta) e dalla Prof.ssa Erina Rinaldi (Docente di Scienze Naturali)



E' stato avviato presso il Liceo Classico Paritario " Pietro Mignosi" di Caltanissetta il progetto "La mia salute nel rispetto dell'ambiente", inserito nel programma formativo e di orientamento (P.C.T.O.) e rivolto agli studenti del terzo e quarto anno. Il progetto è stato ideato in collaborazione con XEIRON Centro Studi S.r.l.s. e XEIRON - Associazione Formazione e Progettazione ed è finalizzato a promuovere un dialogo aperto tra scienza e società, attraverso un approccio multidisciplinare, per offrire un quadro completo sull'alimentazione nelle sue poliedriche dimensioni: dalla sostenibilità ambientale ai temi della salute e delle diete, dal mondo dei valori culturali, della ricchezza e della diversità nutritiva all'equità e alla sicurezza alimentare, così da superare la visione ristretta della mera produzione e promuovere il benessere delle persone, salvaguardando, al contempo, quello del nostro Pianeta. L'iniziativa progettuale è stata suddivisa in tre macro-aree per garantire una maggiore efficacia e fattibilità: "alimentazione e salute", "alimentazione e sostenibilità", "alimentazione e solidarietà", ognuna delle quali prevede l'intervento di un'équipe composta da professionalità complementari, operanti nel settore sociosanitario e agroalimentare. Le attività programmate, quali workshop, simulazioni manipolative e ludico-formative, uscite e visite didattiche, hanno un taglio fortemente operativo e consentono anche l'apertura alle realtà del nostro territorio e il potenziamento delle competenze personali, relazionali, cognitive e organizzative degli allievi, oltre che l'acquisizione di un metodo di ricerca-azione partecipativa (applicabile nell'immediato in campo scientifico, ma spendibile, successivamente, anche in situazioni di lavoro/studio. Il primo incontro informativo, "il sentiero delle professioni", è stato appositamente progettato dalla Dott.ssa Laura Clorinda Rinaldi (Psicologa e Psicoterapeuta), per presentare agli alunni il ventaglio degli elementi cardine dei molteplici CdL più idonei al suddetto contesto lavorativo; cui ha fatto seguito, un workshop formativo sulla natura invisibile dei nutrienti, sulle proprietà degli alimenti e sulle caratteristiche delle bevande, condotto dalle Prof.sse Erina Rinaldi (Docente di Scienze Naturali dell'Istituto) e Stefania Gentile (Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Agrarie), che hanno fornito, in tal modo, i requisiti basilari della "scienza della nutrizione". Nella seconda sessione, non casualmente intitolata "il gusto del giusto!", la Dott.ssa Carla Sillitti (Biologa Nutrizionista), ha presentato alcuni aspetti professionali del Biologo Nutrizionista, esercitati a vantaggio e a tutela del singolo individuo e/o della collettività, quali: la valutazione dello stato nutrizionale, dei bisogni nutritivi ed energetici; lo studio della composizione corporea; l'elaborazione e la determinazione di diete equilibrate, salutari e sostenibili, finalizzate al mantenimento dello stato di salute, sottolineando la rilevanza, a tal proposito, della dieta mediterranea, quale modello alimentare riconosciuto dall'Unesco "patrimonio immateriale dell'Umanità". Partendo da queste osservazioni, gli studenti stanno già lavorando, alla realizzazione del "nostro ricettario salutare", coadiuvati dalla Prof.ssa Ilenia Guarneri (Docente di Greco e Latino dell'Istituto), nel peculiare ruolo di Food Influencer/Food Blogger (alcune ricette saranno condivise e degustate nella giornata conclusiva del progetto al fine di promuovere il cibo come strumento per radicare nella cultura delle nuove generazioni i valori della cittadinanza globale). L'emozionante evento conclusivo, rappresentato dalle testimonianze della Dott.ssa Veronica Madonna (Biologa Nutrizionista e fondatrice dell'Associazione Nutrizionisti senza Frontiere) e, in collegamento remoto dal Guatemala, del Dott. Vincenzo Neglia (Biologo Nutrizionista e volontario dell'Associazione Nutrizionisti senza Frontiere), ha permesso di puntualizzare la necessità, di ridurre perdite e sprechi alimentari, per fornire cibo sufficiente ed equo per tutti, in sintonia con gli Obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e di illustrare, in quest'ottica, il prezioso impegno svolto dai Nutrizionisti senza Frontiere, per migliorare le condizioni di vita, di nutrizione e di salute dei bambini e delle persone in difficoltà, in Italia e nel sud del mondo. La terza sessione si è focalizzata sulla figura del Medico. Prezioso si è rivelato, il contributo del Dott. Calogero Cravotta (Medico Chirurgo, specializzando in MMG), che, in un primo momento, ha parlato della personale esperienza universitaria e professionale, illustrando agli studenti le principali tappe del CdL in medicina e chirurgia e della scuola di specializzazione, e successivamente, ha approfondito i temi riguardanti l'indissolubile e complessa relazione cibo/salute. Infine, un entusiasmante viaggio virtuale all'interno del cuore è stato condotto dal Dott. Calogero Geraci (Medico Chirurgo, specialista in Cardiologia), che ha guidato gli studenti a rilevare il battito cardiaco e a riconoscere le principali aritmie, rendendoli consapevoli, di conseguenza, di come sia di fondamentale importanza mantenere il cuore sano e in forma, affinché esso possa dirigere armonicamente lo spartito della nostra vita. "Muoviti al ritmo del cuore, alimentandoti in maniera sana ed equilibrata", quindi, il monito dei professionisti in questa prima parte dell'iniziativa progettuale. Il percorso P.C.T.O. proseguirà con altre giornate di orientamento e formazione delle competenze, che vedrà coinvolte ulteriori e importanti figure professionali, quali: personal trainer, preparatori atletici, C.R.I. (Comitato di Caltanissetta), ingegneri chimici, dottori in scienze e tecnologie agrarie, esperti del settore enogastronomico, enti privati e pubblici del territorio nisseno, nel complesso coordinati dalla Prof.ssa Luigia Perricone (C.A.D.E. del Liceo Classico Paritario P. Mignosi), dalla Dott.ssa Laura Clorinda Rinaldi (Psicologa e Psicoterapeuta) e dalla Prof.ssa Erina Rinaldi (Docente di Scienze Naturali)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare