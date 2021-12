Cronaca 391

Al lavoro senza green pass e con il reddito di cittadinanza: 4 operai multati a Trabia

Uno degli operai percepiva il sussidio già da un anno. Sanzionato anche il titolare della ditta

Redazione

I carabinieri del gruppo tutela lavoro di Palermo hanno trovato in un cantiere edile nella zona di Trabia quattro operai senza Green pass e che inoltre percepivano il reddito di cittadinanza. Insieme al titolare della ditta sono stati sanzionati per non aver rispettato la normativa anticovid, e segnalati all'Inps per l'immediata revoca del beneficio e conseguente recupero di quanto indebitamente percepito sino ad oggi. Uno degli operai percepiva il sussidio da un anno. Denunciati il committente dei lavori e il proprietario del terreno per la mancata designazione del coordinatore della sicurezza, e l'impresa edile (colpita anche dalla sospensione dell'attività) per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. (ANSA).



