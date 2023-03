Attualita 375

Al Consorzio universitario di Caltanissetta un corso in "Tecniche di interpretariato della lingua araba"

Le lezioni per complessive 120 ore sono previste in convenzione con la società Agorà Mundi di Trisform srl

Redazione

Agorà Mundi di Trisform srl in convenzione con il Consorzio Universitario di Caltanissetta intende promuovere iniziative volte a favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze richieste dal mercato del lavoro con particolare riferimento ai nuovi paradigmi produttivi ed organizzativi, per facilitare l’inserimento di giovani laureati e laureandi nel mercato del lavoro. In quest’ottica Agorà Mundi di Trisform srl bandisce un concorso per l’ammissione al Corso di Alta Formazione Professionale in “Tecniche di Interpretariato della Lingua Araba”. predisposto nell’ambito del progetto finanziato giusto DDG 2700 del 20/12/2022 a valere sull’Asse 3 Istruzione e Formazione del PO FSE Sicilia 2014-2020, al fine di offrire una formazione specialistica.

Requisiti di ammissione: essere Laureati o Laureandi preferibilmente in discipline Umanistico-Sociali, economiche e giuridiche. Il corso si pone l'obiettivo di formare: figure professionali con competenza linguistiche che permettono l’interazione in contesti interculturali; figure professionali esperti in fraseologia e di concetti della sintassi della lingua araba; figure professionali competenti in ambito di interpretariato; figure professionali competenti in Mediazione culturale e nella comunicazione interpersonale nell’approccio tra culture. Sbocchi occupazionali presso: Istituzioni giudiziario-amministrative (carceri, tribunali, enti locali), educative (scuole, associazioni), socio-sanitarie; Cooperative sociali; Imprese turistiche; Imprese commerciali e finanziarie.

Il corso riservato a N. 20 iscritti, è completamente gratuito e non prevede alcuna indennità a favore degli ammessi. Il corso si svolgerà in modalità presenza e/o distanza ed avrà una durata complessiva di 120 ore. Strutturata in 100 di lezioni frontali, 20 di seminari e laboratori. Per i più meritevoli, saranno previste giornate di studio all’estero. Il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione entro il 5 aprile 2023. Le domande di ammissione dovranno essere inviate al seguente indirizzo: agoramundimediazione@gmail.com, compilando il modulo allegato al presente bando, allegando copia del documento di riconoscimento.

La graduatoria di ammissione sarà formulata secondo l’ordine di arrivo delle istanze e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli ammessi riceveranno formale comunicazione a mezzo e-mail, unitamente alle informazioni relative al corso. La partecipazione al corso è totalmente gratuita. A fine corso, che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 agosto 2023, sarà rilasciato un attestato di partecipazione a seguito di verifica finale.



