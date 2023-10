Attualita 5113

Al Comune di Caltanissetta firmati i primi contratti: entro novembre tutti i vincitori dei concorsi saranno assunti

Un evento storico per l’Ente nisseno, considerato che gli ultimi assunti risalgono ai primi degli anni novanta

Redazione

Sara Calandra, Vincenzo Squicciarini, Massimo Mastrosimone, Giuseppe Talluto, Eldar Piazza, Filippo Schilifò, Gianfranco Sardo, sono questi i nuovi assunti al Comune di Caltanissetta che stamattina hanno messo nero su bianco la firma che sancisce l’entrata in servizio nell’Ente del capoluogo nisseno. Si tratta di quattro istruttori direttivi di Polizia Municipale, di cui due già in servizio al Comune di Caltanissetta che da oggi transitano a una categoria superiore, un istruttore direttivo informatico, un operatore usciere e un funzionario agronomo.

Un evento storico per l’Ente nisseno che, considerato che gli ultimi assunti risalgono ai primi degli anni novanta, a distanza di oltre trent’anni finalmente riesce a rimpinguare, almeno in parte, l’esiguo numero di personale rimasto in servizio. A dare il benvenuto ai nuovi dipendenti è stato il primo cittadino Roberto Gambino, che ha tenuto a consegnare personalmente ai neo assunti il codice di comportamento del Comune di Caltanissetta.

“Un momento molto importante per il nostro Comune che vede da oggi l'arrivo di nuovi dipendenti a rinfoltire le fila del personale – commenta il Sindaco -. Questo si tradurrà in un'amministrazione più efficiente e in un notevole salto di qualità in termini di servizi erogati al cittadino. Il Comune di Caltanissetta – continua - che non assumeva nuovo personale da circa trent’anni anni, vede già oggi sette nuove unità unirsi all'organico, nuovi colleghi ai quali do il mio personale benvenuto e auguro buon lavoro” conclude Roberto Gambino.

“I sette contratti firmati oggi sono i primi dei trentotto vincitori dei concorsi banditi dal Comune di Caltanissetta – dichiara l’assessore alle Risorse Umane Ivan Rando. Nei prossimi giorni verrà completato l’iter procedurale e anche gli altri vincitori entreranno in servizio. A queste – continua l’Assessore – entro quest’anno si aggiungeranno ulteriori trenta assunzioni previste dal fabbisogno del personale degli anni 2021, 2022 e 2023” conclude l’assessore Rando.



