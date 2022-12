Sport 616

Al "Catania Xmas team Challenge" il gradino più alto del podio va al CrossFit Nisseno

A vincere sono stati Riccardo Lauricella in team con Lidia Schiavo nella categoria uomo - donna. Sfiorano il podio Privitera e Trovato

Redazione

20 Dicembre 2022 15:23 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/al-catania-xmas-team-challenge-il-gradino-piu-alto-del-podio-va-al-crossfit-nisseno Copia Link Condividi Notizia

Si è tenuta a Catania il 17 dicembre, presso il Box "CrossFit Catania", la gara "Catania Xmas Team Challenge", la competizione che ha visto protagonisti alcuni atleti del nisseno, che, affrontando competitor provenienti da tutta l'isola, si sono fatti spazio durante la gara. La giornata di gara prevedeva 3 wod (workout of the day - sfide che prevedono entro un limite di tempo l'esecuzione di svariati esercizi) in cui i vari team (squadre formate da nr. 2 atleti) accumulavano il punteggio in base al numero di ripetizioni eseguite. Dopo i 3 wod, i migliori 4 team per categoria passavano alla finale.

La gara ha visto protagonisti alcuni competitor che si allenano in questa disciplina presso le strutture messe a disposizione dal Tennis Club Caltanissetta: Riccardo Lauricella in team con Lidia Schiavo, che si sono guadagnati non solo la finale, ma anche il gradino più alto del Podio, ottenendo il miglior risultato del giorno nella categoria uomo/donna. Altra soddisfazione viene da Alessio Privitera che, in team, Roberto Trovato, ha sfiorato il podio, giungendo al quarto posto. Infine, altra soddisfazione per il gruppo è stato riuscire a portare in gara Matteo Butera, in team con la Favarese Sofia Volpe. Tutti quanti gli atleti erano alla loro prima esperienza di gara.

Il CrossFit è una metodologia di allenamento ideata e brevettata da Greg Glassman, negli Stati Uniti d'America da oltre 20 anni e da circa 12 approdato in Italia. Ma è solo nell'ultimo anno che si affaccia nel panorama Nisseno grazie al Tennis Club Caltanissetta che ha aperto le sue porte a questa nuova disciplina: la spinta proviene dall'intraprendenza di due giovani ragazzi istruttori con Certificazione CrossFit Level 1 e Level 2 e Certificazione FIPE, da anni appassionati a questo sport. Nel giro di poco più di un anno sono già tanti i ragazzi che si sono avvicinati ed appassionati a questa disciplina.

Il CrossFit è una metodologia di allenamento che si pone come obiettivi il rafforzamento e condizionamento fisico, mirato ad acquisire benessere completo e generale. La disciplina in questione viene anche utilizzata come programma di allenamento da atleti sia professionisti che non, da militari e da forze dell’ordine, dando a tutti grossi benefici in termini di prestazioni sportive. I risultati ottenuti dagli atleti nisseni confermano che la passione e gli sforzi continui contribuiscono a raggiungere elevati livelli di competizione anche a livello siciliano.



Si è tenuta a Catania il 17 dicembre, presso il Box "CrossFit Catania", la gara "Catania Xmas Team Challenge", la competizione che ha visto protagonisti alcuni atleti del nisseno, che, affrontando competitor provenienti da tutta l'isola, si sono fatti spazio durante la gara. La giornata di gara prevedeva 3 wod (workout of the day - sfide che prevedono entro un limite di tempo l'esecuzione di svariati esercizi) in cui i vari team (squadre formate da nr. 2 atleti) accumulavano il punteggio in base al numero di ripetizioni eseguite. Dopo i 3 wod, i migliori 4 team per categoria passavano alla finale. La gara ha visto protagonisti alcuni competitor che si allenano in questa disciplina presso le strutture messe a disposizione dal Tennis Club Caltanissetta: Riccardo Lauricella in team con Lidia Schiavo, che si sono guadagnati non solo la finale, ma anche il gradino più alto del Podio, ottenendo il miglior risultato del giorno nella categoria uomo/donna. Altra soddisfazione viene da Alessio Privitera che, in team, Roberto Trovato, ha sfiorato il podio, giungendo al quarto posto. Infine, altra soddisfazione per il gruppo è stato riuscire a portare in gara Matteo Butera, in team con la Favarese Sofia Volpe. Tutti quanti gli atleti erano alla loro prima esperienza di gara. Il CrossFit è una metodologia di allenamento ideata e brevettata da Greg Glassman, negli Stati Uniti d'America da oltre 20 anni e da circa 12 approdato in Italia. Ma è solo nell'ultimo anno che si affaccia nel panorama Nisseno grazie al Tennis Club Caltanissetta che ha aperto le sue porte a questa nuova disciplina: la spinta proviene dall'intraprendenza di due giovani ragazzi istruttori con Certificazione CrossFit Level 1 e Level 2 e Certificazione FIPE, da anni appassionati a questo sport. Nel giro di poco più di un anno sono già tanti i ragazzi che si sono avvicinati ed appassionati a questa disciplina. Il CrossFit è una metodologia di allenamento che si pone come obiettivi il rafforzamento e condizionamento fisico, mirato ad acquisire benessere completo e generale. La disciplina in questione viene anche utilizzata come programma di allenamento da atleti sia professionisti che non, da militari e da forze dell'ordine, dando a tutti grossi benefici in termini di prestazioni sportive. I risultati ottenuti dagli atleti nisseni confermano che la passione e gli sforzi continui contribuiscono a raggiungere elevati livelli di competizione anche a livello siciliano.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare