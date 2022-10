Attualita 137

Aiuti agli agricoltori siciliani colpiti dalla guerra in Ucraina, arrivano 25 milioni. Mancuso: "Boccata d'ossigeno"

Gli aiuti saranno elargiti sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori verso i Consorzi di Bonifica

Redazione

Un aiuto eccezionale agli agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto Russo-Ucraino. È questo lo scopo dell’Avviso promosso dalla Regione siciliana per tramite dell’Assessorato dell’Agricoltura che prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro. “Gli aiuti saranno elargiti sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori verso i Consorzi di Bonifica siciliani - commenta il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso. Una boccata d’ossigeno per gli imprenditori agricoli tenuti al pagamento relativo a opere, impianti e servizi erogati loro dai Consorzi di Bonifica locali.

Lo sappiamo, il settore agricolo è tra i più martoriati a causa dei rincari del carburante, delle utenze e delle materie prime. Gli aumenti hanno inciso pesantemente sulla produzione delle nostre imprese agricole, che specie nell’entroterra nisseno sono il cuore pulsante dell’economia. Molte di queste rischiano di chiudere i battenti – qualcuna lo ha già fatto. Grazie a tale dotazione finanziaria, per la quale ringrazio l’assessore regionale al ramo, Toni Scilla – sempre disponibile ad ascoltare le istanze del territorio – gli agricoltori siciliani potranno ricevere gli aiuti necessari a tamponare un disagio che il conflitto bellico sta arrecando all’economia non solo locale ma su scala globale. Faccio appello a tutti gli imprenditori agricoli, alle associazioni di categoria e ai professionisti del settore affinché presentino nei tempi utili la domanda di accesso agli aiuti”.



